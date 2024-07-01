Иранская компания рассматривает Чувашию для локализации своего производства

Внешнеторговый оборот нашей республики с Ираном по итогам прошлого года составил 1,3 млн долларов США. Из Чувашии экспортируется электротехника и сельскохозяйственная продукция. По оценкам экспертов, для расширения взаимовыгодного сотрудничества есть большой потенциал.

На этой неделе Чувашию посетил генеральный директор компании «ASRE SANAT ATBEEN» Мохаммад Голестани: его миссия — поиск партнеров для реализации проекта по локализации производства медицинского оборудования. Гость встретился с руководителем республиканского Агентства инвестиционного развития Денисом Васильевым на площадке центра «Мой бизнес». Впереди — работа по изучению номенклатуры и компетенций иранской компании, оценка перспективной потребности рынка.