Чувашпотребсоюз признан лучшим по итогам 2023 года

Чувашпотребсоюзу присуждено первое место и переходящее знамя Центросоюза Российской Федерации за развитие общей деятельности по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди свыше 70 региональных союзов потребительских обществ за 2023 год и первое место — за развитие общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

Сразу три кооперативных организации Чувашпотребсоюза — в числе победителей Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди порядка двух тысяч организаций потребительской кооперации Центросоюза за 2023 год.

Красноармейскому райпо присуждено первое место и переходящее знамя Центросоюза за развитие общей деятельности, Моргаушскому райпо — первое место за повышение эффективности деятельности, Ишлейскому райпо — второе место за повышение эффективности деятельности.

Чувашпотребсоюз вот уже много лет является одним из лидеров Центросоюза России. В сентябре в Чебоксарах пройдет международный форум потребительской кооперации, на котором кооператоры страны представят свои достижения, поделятся опытом с коллегами.

Надежда Антонова