Когда главный помощник на фронте

Не просто приходится семьям, пока их мужья и сыновья выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Хорошо, когда помогают отзывчивые родственники, а если помощи не у кого попросить?

«Всегда есть к кому обратиться за поддержкой», — отвечают в Минтруде Чувашии. В каждом округе создан координационный центр, призванный помогать как самим участникам СВО, так и их домочадцам.

Одна из таких «точек» открыта при Алатырском комплексном центре социального обслуживания населения. Недавно в учреждение обратилась мама бойца с просьбой помочь навести порядок возле ее дома. Справляться с хозяйством одной ей тяжело.

«Честно говоря, стыдно перед соседями, что живу среди таких зарослей. Раньше всю тяжелую работу выполнял сын, теперь эта обязанность легла на меня, но мне не по силам управляться с косой», — посетовала пожилая женщина. Уже на следующий день специалисты отделения выехали по указанному адресу и скосили разросшуюся траву.

«Составляя социальные паспорта для семей мобилизованных, обязательно рассказываем о мерах социальной поддержки в Чувашии. Все координационные центры республики стараются помочь в решении проблем. Пусть наши защитники знают, что их родные и близкие не одиноки, им есть куда обратиться», — сообщили в Алатырском ЦСОН.