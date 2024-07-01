Завершено строительство дороги по улице 1-я Южная в Чебоксарах

На Марпосадском шоссе осталось выполнить асфальтирование остановочных площадок, нанести разметку и провести благоустройство территории. Срок завершения работ по контракту — 5 августа. Близится к финалу ремонт на Ишлейском, Мясокомбинатском и Монтажном проездах, улицах Беспалова и Димитрова.

Вопрос обсуждался в МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

Отдельная тема — Октябрьский мост, капитальный ремонт которого ведется второй год. Открыть полноценное движение здесь планируется к 15 августа.