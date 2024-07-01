Завершено строительство дороги по улице 1-я Южная в Чебоксарах

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На Марпосадском шоссе осталось выполнить асфальтирование остановочных площадок, нанести разметку и провести благоустройство территории. Срок завершения работ по контракту — 5 августа. Близится к финалу ремонт на Ишлейском, Мясокомбинатском и Монтажном проездах, улицах Беспалова и Димитрова.

Вопрос обсуждался в МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

Отдельная тема — Октябрьский мост, капитальный ремонт которого ведется второй год. Открыть полноценное движение здесь планируется к 15 августа.

Опубликовано: 19 июля 2024 г.


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