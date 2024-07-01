МИХАИЛ КОЛЕДА,

министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии:

«Продуктивно прошла встреча с первым заместителем министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Олегом Швецом. Наша республика заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в строительной сфере. В первую очередь нам интересно взаимодействие с проектными институтами братской республики, опыт соседей в сфере водоснабжения и водоотведения. Предприятия стройкомплекса Беларуси могут принять участие в строительстве и реконструкции школ, детских садов, больниц на территории нашей республики. Очень нуждаемся мы и в строительных материалах, в той же плитке. Сейчас случаются простои в работе из-за отсутствия материала. То же самое касается и металлоизделий. Меня как строителя волнует, чтобы рынок был насыщен, и неважно — российской продукцией или белорусской. Главное — качество. А о качестве белорусской продукции ходят легенды. Поэтому мы очень настроены на дальнейшее сотрудничество».