Получил предоплату и «свернул» бизнес

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Покупка в интернете — это почти всегда определенный риск. Даже на проверенных сайтах можно нарваться на аферистов.
Житель Чебоксар решил заказать кабину на «ГАЗель» по объявлению в интернете. Продавец принял заказ, предложил в дальнейшем вести переписку в одном из мессенджеров, после чего попросил в качестве предоплаты 150 тыс. рублей. После того, как мужчина перечислил нужную сумму, липовый продавец удалил объявление и перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому мошенничеству причастен 24-летний житель Нижнего Новгорода. Оперативники задержали продавца-обманщика. Молодой человек признался, что присвоил деньги. Он возместил ущерб в полном объеме.
Материалы уголовного дела в отношении нижегородца направлены в суд.

Опубликовано: 18 июля 2024 г.


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