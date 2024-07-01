Получил предоплату и «свернул» бизнес

Покупка в интернете — это почти всегда определенный риск. Даже на проверенных сайтах можно нарваться на аферистов.

Житель Чебоксар решил заказать кабину на «ГАЗель» по объявлению в интернете. Продавец принял заказ, предложил в дальнейшем вести переписку в одном из мессенджеров, после чего попросил в качестве предоплаты 150 тыс. рублей. После того, как мужчина перечислил нужную сумму, липовый продавец удалил объявление и перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому мошенничеству причастен 24-летний житель Нижнего Новгорода. Оперативники задержали продавца-обманщика. Молодой человек признался, что присвоил деньги. Он возместил ущерб в полном объеме.

Материалы уголовного дела в отношении нижегородца направлены в суд.