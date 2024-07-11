Вода становится все опасней. Особенно для нетрезвых

Позади лишь полтора месяца купального сезона, а число погибших на воде на 15 июля составило уже 23 человека, в том числе трое детей. Проблема обсуждалась на еженедельном правительственном совещании под председательством первого вице-премьера — министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

Глава ГКЧС Сергей Павлов в своем докладе указал, что основная причина усугубления ситуации в установившейся сухой и аномально жаркой погоде. Среди других факторов — купание в необорудованных местах и купание детей без присмотра. Из утонувших взрослых 80% находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вопрос уже рассматривался на внеочередном заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Решения доведены до исполнительных органов и органов местного самоуправления, но люди продолжают гибнуть…

К эксплуатации в регионе допущены девять пляжей и 138 специально оборудованных мест для отдыха людей у воды. Здесь организовано дежурство матросов–спасателей, полицейских, работают медпункты. Принимаются и законодательные меры. С 24 июня действуют поправки в закон о некоторых мерах по защите детей от влияния негативных факторов, которыми ограничено нахождение детей, не достигших 16 лет, на водных объектах без сопровождения родителей или других взрослых.

Проведено более 280 профилактических рейдов с участием спасателей и инспекторов. Мобильные группы также выступали в школах, на телевидении. За нарушение правил купания составлено 22 административных протокола. В местах массового отдыха людей организована трансляция видеороликов о безопасности на воде.

Михаил Ноздряков предложил усилить профилактику: проблему необходимо обсуждать на встречах с населением в рамках Единого информационного дня. Это мероприятие в республике, кстати, состоится 17 июля. Вице-премьер также призвал использовать мобильные группы по предупреждению ЧП на воде как наиболее эффективное средство.

Словом, работа проводится серьезная и многоплановая, что тем не менее пока не сказывается благоприятно на «водной» статистике. Увы, к каждому пьяному купающемуся спасателя не приставишь. Хотя недавно на пляже журналист «СЧ» стал свидетелем того, как спасатель полчаса отговаривал нетрезвого парня не лезть в воду, и тот, к счастью, послушался…