Город богат фамильными ценностями и талантами

Близ залива развернулись воздушные, просторные шатры. «Что-то интересное намечается», — подумали горожане. И не ошиблись. Красная площадь собрала дружных, талантливых людей — участников первого фестиваля «Чебоксарская семья». Праздник прошел в преддверии 555-летнего юбилея столицы Чувашии и под знаком Года семьи в России. Форум сразу же завоевал сердца чебоксарцев.

Настоящее счастье внутри

На открытии фестиваля с главной сцены звучали теплые, трогательные слова о семье — самой главной ценности как в жизни каждого человека, так и в масштабах страны. Участников, болельщиков и просто зрителей приветствовали заместитель председателя Госсовета Чувашии Ольга Петрова, первый заместитель министра образования республики Антонина Буданцова, уполномоченный по правам ребенка Алевтина Федорова. Благодарственные письма чувашского парламента за успехи в воспитании детей получили семьи Владимира и Ирины Васильевых, Виталия и Татьяны Владимировых, Александра и Александры Осташенковых.

Глава Чебоксар Владимир Доброхотов вручил медали за заслуги перед столицей Чувашии и в честь ее 555-летия тем, кто своим трудом делает город современнее, лучше и краше. Он выразил надежду на то, что фестиваль «Чебоксарская семья» будет проводиться ежегодно и станет доброй традицией.

«Настоящее счастье внутри, — сказали участники фестиваля. — И надо уметь им делиться». Сами они буквально излучали радость, уверенность и энергию, притягивали взгляды и, казалось, заряжали позитивом все пространство вокруг. На фестиваль было отобрано около ста семей, а заявок было более восьмисот. Неплохо для первого раза! После напутствий и пожеланий фестиваль рассредоточился по площадкам. Локаций было три: творческая, спортивная и интеллектуальная.

На старт, внимание, марш!

От этих бодрых слов, усиленных рупором, даже зрителям захотелось немедленно встать на соревновательную дорожку. «На соревнования зарегистрировалась 21 семья», — сообщил ведущий. И представил первых участников эстафеты двоек. Дистанция короткая, но насыщенная, в том числе и эмоционально: проскакав на кругленьких «лошадках», нужно было бросить поводья и мгновенно преобразиться, забравшись в костюм красавицы с кокошником — счет шел на секунды! Завершающей этот тур команде Чурбановых «Крепыши» пары не хватило, но она не растерялась и соревновалась сама с собой.

Спортивная команда «Сетокановцы» пришла на фестиваль в белоснежных кимоно. У Наталии Григорьевой — шестеро детей. И практически все спортсмены! Только самый младший пока не определился — малышу всего полгодика, и он остался дома. «В каратэ дети сами захотели, я не настаивала, — говорит мама. — Друг за другом пошли». Еще бы — перед глазами был мамин воодушевляющий пример. «В боевой готовности, ребятки?» — спрашивает капитан. «Да!» — хором отвечает команда из дочки и четырех сыновей (самому взрослому четырнадцать). Старшие мальчишки — обладатели черных и коричневых поясов, входят в сборную по всестилевому каратэ. «Значит, будем бороться», — улыбается мама.

На Красной площади выступала в спортивных состязаниях и команда Красновых. «Мы очень легки на подъем. Увлекаемся велоспортом, участвуем в походах и сплавах, ведем активный образ жизни», — рассказали о своей семье взрослые и дети. А мама Ольга добавила: «Такие мероприятия очень нужны, это возможность увидеть другие чебоксарские семьи — перезнакомимся все! Это правильная традиция, и таких должно быть больше!»

В небольшом перерыве спортсмены перевели дух. А впереди их уже ждала длинная черно-зеленая полоса препятствий, примыкающая к заливу. Снова — на старт!

Трудные задания щелкали как орешки

Тем временем под сводами двух шатров работала интеллектуальная площадка. Шла викторина «Верю — не верю». Участники сосредоточенно вспоминали, когда в Чебоксарах появился монумент Матери, на какую дату приходится День чувашской вышивки. На экране мелькали известные люди, архитектурные объекты, старинные улицы города… И это был лишь первый тур занимательного марафона. Стоя рядом, я тоже вникала в процесс. Удалось отгадать сказку по иллюстрации («Девушка на луне») и блюдо по ингредиентам (шурпе). Не все так просто! Порадовал финальный, двадцатый, вопрос «Сколько уток на Чебоксарском гербе?» — уж это знают, наверное, все. А вот очередной тур озадачил — называть мультфильмы по музыке и фрагментам было куда сложнее.

Семья Григорьевых — Семеновых тоже участвовала в интеллектуальной эстафете. Название команды — «Телей», что в переводе с чувашского означает «счастье». В ней пять человек — глава семейства Максим Анатольевич, его жена Татьяна, дочь, сын и бабушка (к слову, семья тем же составом участвовала во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», дошла до полуфинала в Уфе). «Первый тур был не очень сложным, — отметила Татьяна. — Мы здесь живем, знаем историю и культуру чувашского края и его столицы. А вот со второго тура пошли необычные вопросы — организаторы постарались. Фестиваль — это очень хорошая затея, институт семьи надо укреплять!» А бабушка Светлана Семенова добавила: «Жалею, что раньше, когда у меня дети были маленькие, не проводились такие конкурсы. Сейчас такие возможности нашим детям развиваться! Хорошо, если этот фестиваль станет традицией».

Отклики зрителей Идея на все сто! Житель Чебоксар Александр Изиков в восторге от фестиваля, как и его маленький сын: «Очень интересно и увлекательно! Побольше бы таких мероприятий! Сам бы хотел выйти на соревновательные площадки, но ребенку пока всего три годика. Вот подрастет, и обязательно поучаствуем всей семьей!»

Жительница деревни Чергаши Чебоксарского округа Татьяна Охотникова приехала на праздник в столицу Чувашии вместе с пятью внуками: «Узнали о новом фестивале «Чебоксарская семья» по телевидению. Очень хорошо, что такие идеи воплощаются в жизнь. Такие мероприятия нужны, и пусть они продолжаются, расширяются».

Побывала на фестивале и гостья из Ханты-Мансийского автономного округа Зумфия Зайнетдинова и не смогла сдержать эмоций: «Шикарно. Просто шикарно! Вот бы такое сделали у нас в городе! Я бы всю семью привела».

А сцена пела и плясала

На просторном крыльце Чувашского драмтеатра развернулась творческая площадка. Оттуда лились мелодии и напевы дивной красоты — недаром Чувашию называют краем ста тысяч песен. Помимо народных композиций звучали эстрадные хиты. А как не узнать с первых нот знаменитую арию «Ты меня на рассвете разбудишь» из рок-оперы «Юнона и Авось»!..

За кулисами царило волнение. Но как только семьи выходили на сцену, от него не оставалось и следа — сразу видно, артисты в своей стихии. «У нас все музыканты, — рассказали о себе Евдокимовы. — Сегодня мы подарим публике любимую песню нашей мамы «За тихой рекою». За дружным семейным столом собрались и решили, а не спеть ли нам о любви? Идея всем понравилась. Сейчас страна поддерживает семьи, поднимает демографию. Такие мероприятия, как фестиваль «Чебоксарская семья», делают жизнь ярче. Атмосфера праздничная. И детям нравится — всем радостно. В творчестве всегда веселее!» Тогда я еще не знала, что беседую с победителями музыкального направления фестиваля, это выяснится чуть позже.

На скамейках, выстроенных в ряды перед главной сценой фестиваля, мест не было — полный аншлаг. Зрители аплодировали и подпевали. Откликается сердце на зов талантов.

Все дышало атмосферой радости

Было чем заняться и публике. На Красной площади работали интерактивные площадки и зоны развлечений. Детвору притягивал, как магнит, батут. Привлекал внимание огромный дутый расписной самовар. Подходим ближе — да это качели! Оттолкнешься ногами от пузатого бока и раскачиваешься. Все с удовольствием фотографировались в красивых фотозонах со сказочными персонажами — Буратино, Мальвиной и Красной Шапочкой, а также со слонятами, зайчатами и тигрятами…

Масса зрителей устремилась к палаткам, где шли разнообразные мастер-классы. Одни заинтересовались стринг-артом и учились плести картины с помощью гвоздей и ниток. Другие украшали имбирные пряники. Третьи взяли в руки кисть, чтобы раскрасить заготовки — звезду, утку, тухью. А кто-то, орудуя ножницами и клеем, создавал белых лебедей из бумаги или осваивал аппликацию на воздушных шарах.

В атмосферу прошлого можно было погрузиться на площадке фестиваля дворовых игр. Их названия многие взрослые помнят еще с советских времен: «Испорченный телефон», «Съедобное-несъедобное», «Кис-брысь-мяу». Современным детям тоже нравилось сражаться в «Морском бою» на большом стенде, складывать змейку напольного домино, азартно «рулить» игроками в настольном хоккее, замирать в «Морской фигуре».

«Прекрасная погода, отличное настроение и множество благодарных чебоксарцев, — поделился впечатлениями руководитель Централизованной клубной системы города Чебоксары Александр Матвеев. — Погружаем всех, кто приходит на эту площадку, в игры. Когда нет гаджетов, ты понимаешь, как это классно!»

ИТОГИ

Лучшие из лучших

Имена победителей первого фестиваля «Чебоксарская семья» огласили депутаты Горсобрания. Семья Аликовых оказалась самой эрудированной и выиграла в интеллектуальном направлении. В творческой локации лидером признана семья Евдокимовых — Осташенковых. Самой спортивной стала семья Трофимовых. Им вручили немало больших, красивых и полезных призов, в том числе и главный — специально изготовленный для победителей чайный сервиз, отмеченный тремя юбилейными пятерками Чебоксар. А все участники получили сертификаты, сувенирные банкноты, памятные и сладкие подарки от организаторов и социальных партнеров.

Елена Казарина,

Олеся Кузнецова