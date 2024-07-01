На коляске по подиуму

В субботу в Чебоксарах прошло сразу два семейных фестиваля. После того как жюри наградило победителей «Чебоксарской семьи», на Красную площадь вышли родители с детьми и колясками — участники городского фестиваля семейного творчества «Аистенок». В этом году он прошел в тринадцатый раз.

На время детские транспортные средства превратились в полицейские машины, колыбель и даже сочное хуплу. А родители стали пчелками, лягушками и сказочными персонажами. А какими же счастливыми были дети! Сидя в ярких оригинальных колясках, они ехали по импровизированному подиуму на Красной площади, ловя на себе восторженные взгляды, и приветствовали гостей фестиваля.

Всего в конкурсе «Аистенок» приняли участие 35 семей. Творческие работы оценивались в номинациях «Эко-коляска», «Светофорик», «Моя семья — Чувашия», был и приз зрительских симпатий.

Конкурсанты не один день трудились над композициями, каждый внес свой вклад. Все детали продуманы до мелочей: идея, дизайн, костюмы, образы. В результате за наградой в категории «Эко-коляска» на сцену вышла семья Фоминых, которая на время превратила детское транспортное средство в «избушку на колесиках» Бабы Яги.

Коляска Соловьевых буквально трансформировалась в желтые «Жигули» Госавтоинспекции. За рулем сидел юный «сотрудник» и спешил за заслуженным призом в номинации «Светофорик», его сопровождали родители, отец, кстати, был в костюме светофора.

Младшая из семьи Денисовых, как и полагается, надела девичий головной убор — тухью. Но только не на себя, а на коляску, чтобы все сразу поняли, где находится будущая невеста. Не замеченной она не осталась и забрала приз зрительских симпатий.

Наконец, в номинации «Моя семья — Чувашия» лучшими стали Ивановы. Когда объявили их номер, 10, они под громкие аплодисменты поспешили за наградой. Надежда, мама и творческий вдохновитель, рассказала нам, что ее семья уже дважды участвует в конкурсе. В первый раз Ивановы создали цветочную фантазию, а в этом году — колыбель, как символ начала жизни, место, где малыш впервые слышит голос матери. Семье очень нравится «Аистенок» — конкурс объединяет детей и взрослых, позволяет разнообразить досуг. Ивановы будут участвовать в конкурсе и в следующем году, и уже знают, как оформят свою коляску.

Антонина Капитонова