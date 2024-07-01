Обновилась и готова к работе

Глава республики Олег Николаев провел встречу с членами Общественной палаты Чувашской Республики шестого состава.

«Мы можем констатировать, что в Чувашии сложилась добрая традиция организации общественной активности с учетом интересов населения, и Общественная палата стала настоящим центром координации. Палата объединяет коллективные инициативы и на основе их анализа инициирует реальные проектные решения, причем контролируя их реализацию. Все, что вы делаете, имеет очень важное значение», — отметил руководитель республики.

Серьезный момент — контроль за ходом выборов. Так, именно участие палаты в значительной степени позволило успешно испытать в регионе технологии дистанционного электронного голосования.

Общественная палата Чувашии — это эффективный инструмент развития гражданского общества. Ее представители активно работают в общественных советах при органах исполнительной власти, что позитивно сказывается на деятельности министерств республиканского правительства.

Локальный пример. Буквально на днях в Доме правительства обсуждали недобросовестных предпринимателей в сфере лекарственного оборота. Общественная палата совместно с Торгово-промышленной палатой рассматриваются как важные составляющие «дорожной карты» действий по наведению порядка на рынке фармацевтики.

Всего в Общественную палату Чувашской Республики входят 33 человека, ее состав обновился на 40%. Члены Общественной палаты избираются на три года.

В своем приветствии к участникам встречи председатель палаты Ванифатий Шайкин назвал несколько «успешных кейсов». Это, к примеру, уже упомянутые выборы — организованный в Чувашии Штаб общественного наблюдения отлично сработал в ходе недавних выборов Президента РФ.

Также большое значение имеет общественная экспертиза: через обсуждения в палате проходит множество стратегически важных решений регионального правительства. Активно работают члены палаты по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Например, в ближайшее время в зону СВО будет направлен автомобиль скорой помощи. Кстати, инициатива нашей палаты «Семейный лес» была успешно реализована в Луганской и Донецкой республиках, где прошли экологические акции.

На встрече прозвучало предложение обустроить в муниципалитетах Чувашии обелиски и аллеи в честь героев СВО, а также подумать над созданием интернет-ресурса, посвященного участникам боевых действий. Глава Чувашии привел в пример Ядрин, где появился очень достойный мемориал. Ко Дню Победы серьезно обновят Парк Победы в Чебоксарах — там тоже создается мемориал памяти участников СВО.

Отметим также, что в новый состав Общественной палаты Чувашии вошли двое участников СВО. Структурно организация разделена на комиссии, их работу также спланировали на первом заседании. Председателем палаты остается Ванифатий Шайкин, его заместителем избран Владимир Ежеев.

Самой «молодой» комиссией стала группа по сохранению традиционных семейных ценностей, ее создали в рамках исполнения соответствующего Указа Президента Владимира Путина. Новая комиссия — группа по взаимодействию с органами госвласти, местного самоуправления и развитию институтов гражданского общества. Ее возглавила Елена Кузьмина, представляющая, кстати, Чувашию в Общественной палате России.

Среди интересных инициатив Общественной палаты нового созыва можно отметить проект «Чувашия без свалок». Общественники планируют пересчитать все мусорные скопления в республике и инициировать конкретные действия по их ликвидации. А параллельно поработать и с причинами появления этих свалок, включая население — так на ходу «апгрейдил» инициативу Олег Николаев.

Как некий программный итог встречи, Глава Чувашии рекомендовал новому составу палаты работать не только в режиме генерации предложений или «заданий», а деятельного соучастия в реализации того, что сами общественники предлагают воплотить в жизнь.