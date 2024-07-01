Себе дороже

В ходе проверки абонентов, отключенных от газоснабжения за долги в Цивильском муниципальном округе, контролеры «Газпром межрегионгаз Чебоксары» выявили незаконное подключение к сетям газораспределения в деревне Тиньговатово.

Всего за шесть месяцев 2024 года сотрудниками компании выявлено и устранено 11 подобных фактов. Все материалы переданы в полицию.

За несанкционированную врезку в газопровод и незаконное потребление ресурса можно получить административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. В случае повторного самовольного подключения грозит и уголовная ответственность, предупреждают в ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Кроме того, нарушитель обязан оплатить потребленный газ по установленным нормативам и возместить расходы по ликвидации несанкционированного подключения к сети.