Долг платежом красен

Самая большая налоговая задолженность в республике у автомастерских и предприятий торговли.

Значительную долю среди источников, формирующих доходы республиканского бюджета, занимают налоги. А задача бюджета финансово обеспечить выполнение социальных программ правительством региона. И мало кто догадывается, но один из основных ресурсов пополнения бюджета — работа с задолженностью. Этот непростой вопрос был поднят на очередном заседании Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

В любой отчетности интересны порой не сами цифры, а то, что за ними скрывается. А это в основном сравнительный анализ и динамика показателей. Вот и в своем выступлении начальник отдела проектного управления долгом УФНС по Чувашии Андрей Смирнов предоставил данные, заслуживающие внимания не только членов Общественного совета, но и читателей нашей газеты, которые тоже являются налогоплательщиками.

Как говорят в УФНС, чтобы избежать долгов по налогам, их необходимо уплатить вовремя. Но, к сожалению, не все придерживаются правила. Впрочем, показатели становятся лучше. Так, за январь — май этого года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам снизилась на 136,2 млн рублей, или на 2,1%, и составила 6352,8 млн рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года задолженность снизилась на 2320,9 млн рублей, или на 26,8%.

При этом общее количество должников к началу года уменьшилось на 30%, или на 61922 налогоплательщика, и составило 144333 должника. Зато количество должников среди юридических лиц увеличилось на 5,6%, или на 191 организацию — всего 3402 должника. Но по сравнению с прошлым годом, если брать этот же временной отрезок (пять первых месяцев), общее количество должников стало меньше на 39,6%, или на 94511 налогоплательщиков. А число юридических лиц, имеющих задолженность, сократилось на 38,5%, или на 2134 организации.

Как видим, общая картина по налоговым долгам за год существенно изменилась в лучшую сторону. Посмотрим, какие цифры стоят за этим в структуре совокупной задолженности по видам экономической деятельности. Основная доля задолженности приходится на налогоплательщиков, занятых, скажем так, «ходовыми» видами предпринимательства. И среди них самый большой процент долгов перед налоговой у тех, кто зарабатывает оптовой и розничной торговлей и ремонтом машин и мотоциклов — 26,5%, или 1682 млн рублей.

У обрабатывающих производств долг перед налоговой составляет 19,8%, или 1257 млн рублей, строительный бизнес не доплатил 875 млн рублей. Меньше всех задолжали в сфере профессиональной научной и технической деятельности.

Что касается физических лиц, то больше всего задолженностей накопилось по транспортному налогу — 65,4%, что составляет 171 млн рублей. По налогу на имущество — 21,7% (56,9 млн рублей), по земельному налогу — 12,9% (34 млн рублей).

Благодаря мерам, принимаемым налоговыми органами республики, за четыре месяца этого года погашен долг, превышающий пять миллиардов рублей. Эффективность мер взыскания составила 91,3%.

Не стоит забывать, что налог имеет не только экономическое, но и правовое содержание, он рассматривается как юридическая обязанность граждан перед государством. Как источник поддержания страны налогообложение направлено на интересы всего населения. Отношение общества к налогам бывает критическим, при том что важность этих сборов бесспорна, и все это понимают. Уплачивая налоги своевременно и в полном объеме, мы обеспечиваем будущее себе и своим детям.

Строительство школ и детсадов, благоустройство городских и сельских территорий — в этих и других важных делах важна финансовая поддержка в виде вовремя уплаченных налогов.

Фото Максима Васильева