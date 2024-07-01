Сериал «Калимба»: игра на струнах человеческой души

В закрытую сферу судебной психиатрии погружает зрителей новый российский триллер «Калимба». Онлайн-кинотеатр «Окко» цедил его по серии в неделю на протяжении почти полутора месяцев до конца июня. Он из тех сериалов, на которые лучше не писать рецензии, не увидев финал истории, потому множество отзывов, появившихся в Сети после выхода первых серий, не дают представления о том, что это фильм-матрешка.

Режиссер — Нурбек Эген, серий — 8, место съемок: Санкт-Петербург, Ленинградская область

Принцип матрешки здесь в том, что подходит к завершению одна сюжетная линия, другая, третья, к середине сериала мы уже знаем, что в конечном счете случилось со всеми героями, но не понимаем, кто за всем этим стоит, кто был заинтересован в провале эксперимента судебного психиатра Виктора Мещерского в исполнении Федора Бондарчука. Развязка одной истории тянет за собой начало следующей. Да и многие герои с «двойным дном», и это открывается далеко не сразу. Сериал сделан на стыке жанров: он начинается как злой, жесткий психологический триллер, а потом уходит в детектив, в котором даже нет подозреваемых, и зритель до предпоследней серии подпитывается лишь собственными домыслами. Сюжет подробен и ясен, но пазл все равно не сходится. При этом мы понимаем, что вряд ли под занавес истории появится новый персонаж, который возьмет на себя ответственность за все содеянное. Получается, убийца среди тех, кто уже на сцене?

Главных героев 10, это четыре пары: обидчики и их жертвы, сам профессор Мещерский и его давний загадочный пациент Степан в исполнении Сергея Гармаша, с которым они, в общем-то, тоже окажутся в тех же самых ролях. Один попытается свести счеты с другим. Те, кто читал анонсы сериала, видел трейлеры и думает, что на протяжении восьми серий будут различные психологические сессии, на которых герои смогут заново пережить свой прошлый тяжелый опыт и в итоге простить обидчика, глубоко ошибаются. Это всего лишь завязка, но, с другой стороны, в ней и вся разгадка.

Наставник Мещерского пожилой профессор Рихтер находит для него сведения о похожем эксперименте в Америке 60-х: «Ученые пытались вылечить военных, у которых было посттравматическое расстройство. Понятно, они испытывали к своим врагам чувство мести, ненависти, а ученые пытались найти способ, чтобы заменить это чувство на чувство сострадания, прощения. Они просто взяли и помирили пострадавших и обидчиков. Но возможно это только в том случае, когда пострадавшие не знали своих обидчиков, как на фронте. Хотя в этом эксперименте есть новаторские моменты, но по сути своей он неэтичен, страшен, жесток, он просто немыслим. Будь осторожен!»

Люкс строгого режима

В подвале старой клиники под Петербургом, переделанном под гостиницу, Мещерский и собирает своих подопытных. Один из них, Елисей, в исполнении Сергея Горошко, назовет это «люксом строгого режима». Добыть сведения о жертвах и обидчиках профессору помогает бывший сотрудник Следственного комитета, ставший частным детективом, Антон Градов (Александр Ратников). На эксперимент все восемь человек соглашаются добровольно, большинство из них профессор просто подкупает. Обстоятельства у многих сложились так, что решить проблемы можно большими деньгами. Откуда судебный психиатр располагает такими суммами, остается загадкой. На кону — 15 дней в запертом помещении в обществе незнакомых людей и того, кто сломал тебе жизнь. Правда, как выясняется, у обидчиков она тоже сложилась не лучшим образом, раз они согласились на предложение Мещерского.

«Что-то пойдет не так только в одном случае, если мне это потребуется», — самоуверенно заявляет профессор, пытаясь развеять все сомнения Градова. И в этот момент зрители четко понимают: ситуация непременно выйдет из-под контроля. Уже в конце второй серии Мещерского похищает Степан — «неизвестный пациент», так его назвали в психиатрической больнице, а люди в подвале остаются запертыми с ограниченными запасами воды и еды. Более того, кто-то перекрывает им воду в кране и выключает рекуперацию воздуха. С этой минуты сюжет разделяется на три линии, которые нам показывают не параллельно, а то забегая на несколько дней вперед, то возвращаясь назад.

Первая линия связана с восемью «заточенцами», которые начнут выяснять отношения, бороться за лидерство и предпринимать отчаянные попытки выбраться наружу. Вторая — это судьба самого профессора, оказавшегося в руках убийцы. И третья — собственно расследование Следственного комитета, сотрудники которого пытаются вникнуть в суть непонятного им эксперимента и найти Мещерского. Тем более старшего следователя по особо важным делам Сергея Брындина (Михаил Хмуров) с профессором связывают долгие годы сотрудничества.

Федор Бондарчук переигрывает в сериале многих коллег-актеров. Кто бы ни тянул одеяло на себя, самой загадочной фигурой все равно остается профессор. С одной стороны, веришь, что его Мещерский — предельно вежливый и внимательный, всегда одетый с иголочки — работает на науку, чтобы спасти человечество от посттравматического синдрома. И как-то хочется, чтобы он оказался человеком искренним. С другой, не покидает мысль, что истинные мотивы психиатра, затеявшего столь жестокий эксперимент, заключаются в чем-то другом. Чего он хочет лично для себя? Неужели среди главных героев нет ни одного положительного?

Психических расстройств становится больше

В целом эту историю можно считать фильмом-высказыванием, фильмом-предупреждением — как важно обращать внимание на свое психическое здоровье, не накручивать себя в сложных ситуациях. Прощать себя и других людей, чтобы потом десятилетиями не тянуть за собой этот груз из прошлого. Смотришь на героев «Калимбы» и понимаешь: никто не в состоянии разрушить нашу жизнь настолько сильно, насколько мы можем это сделать сами. И этот выбор: пытаться после какой-то драмы покончить с собой или продолжить жить, несмотря ни на что — каждый делает сам. Понятно, что не каждому дана внутренняя сила вытащить себя за волосы из болота, как барон Мюнхгаузен, поэтому в титрах создатели фильма призывают зрителей, имеющих подозрение на психические расстройства у себя или близких, обращаться за квалифицированной помощью.

КСТАТИ По статистике Всемирной организации здравоохранения, число людей с психическими расстройствами с каждым годом растет. Соответственно, и психиатров нужно больше. Главный врач Республиканской психиатрической больницы Владимир Дубов, выступая на одной из медицинских конференций в Чебоксарах, обратил на это внимание коллег: «За последние три года количество ординаторов по специальности «Психиатрия» увеличилось с 5 до 12. Уже начиная с четвертого курса, когда у студента-медика появляются окончательные сформированные мысли о будущей специальности, администрация нашего учреждения при взаимодействии с кафедрой психиатрии и неврологии ЧГУ проводит профессиональный отбор среди студентов-медиков и ведет активную работу по их привлечению в столь «необычную» и сложную специальность».

«Калимба» поднимает достаточно много серьезных проблем, если, конечно, смотреть сериал вдумчиво, а не как очередной детектив. Одна из них — тема мести. Когда в наших руках оказывается полный контроль над другим человеком, в определенный момент что-то внутри ломается. Вопреки нормам морали. «В каждом из нас, — объяснит своим подопечным Мещерский, — есть сила причинить вред другому человеку». По факту же получается, что все обидчики в фильме еще до встречи со своими жертвами оказались наказанными судьбой. Только не поняли, за что именно жизнь так с ними обошлась.

Одна из сюжетных линий закручивается вокруг бывшего высокопоставленного чиновника Виталия Кирсанова, которого обвинили в убийстве собственного сына. Его повзрослевшая дочь Катя (Алена Михайлова) оказывается запертой в подвале с журналистом, собиравшим компромат на отца, свидетелем, подкупленным оговорить Кирсанова, судьей, который вынес в итоге обвинительный приговор, потому что его заставили это сделать. И там целый клубок проблем уже нравственного толка: как герои ради денег ломают жизнь человеку, с которым не знакомы, и лично им он дорогу не переходил. Жена Кирсанова, не справившись не столько с самой ситуацией, сколько с широкой оглаской, решается на самоубийство. Катя остается сиротой.

Там много эгоизма, когда героям кажется, что мир вращается исключительно вокруг них — о чувствах другого человека почти никто не думает. Впрочем, если бы это были люди с другими характерами (более добрые, способные к эмпатии и состраданию), то они вряд ли оказались бы в подвале и стали участниками эксперимента. Может поэтому «Калимба» и выходила по серии в неделю, чтобы зрители могли осмыслить увиденное, а не посмотреть все залпом и переключиться на новый фильм?

Вообще, калимба — это музыкальный инструмент, который пришел к нам из Африки. Нажимаешь на металлические пластины пальцами, и получаются звуки разной тональности — в зависимости от силы нажатия. И сравнение инструмента с человеческой душой вполне логично, правда, не сразу понятно. Звуки калимбы из динамиков в подвале будут действовать на нервы многим участникам эксперимента, но разгадку, почему профессор включал им эту мелодию, мы узнаем только в финале. Инструмент щипковый, история получилась душещипательной, возможно поэтому создатели и выбрали для сериала такое загадочное название.

«Мы сразу понимали, что актер на роль профессора будет большой звездой, он — лицо сериала, — рассказывали в интервью сценаристы Анастасия Мельникова и Олег Кириченко, — но даже не представляли, что этим проектом заинтересуется Федор Бондарчук». Фото Кинопоиск.ru