С наградой!

Указом Президента России за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу генеральный директор АО «СЗ «Стройтрест № 3» Семенов Валерий Пименович награжден орденом Дружбы.

Уважаемый Валерий Пименович!!!

Сердечно поздравляем Вас с получением высокой государственной награды!!! Мы горды тем, что трудимся в одной команде с Вами — Строителем с большой буквы. Под Вашим чутким руководством наша компания успешно ведет строительство различных объектов, открывает новые перспективы развития строительной отрасли, реализует большие проекты. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейшей продуктивной работы во благо родного нам Стройтреста и новых профессиональных достижений во имя процветания любимой Чувашии!

С уважением — коллектив АО «СЗ «Строительный трест № 3»