Оправдаться не удалось

Жительница Урмарского муниципального округа скончалась после посещения частной клиники в Чебоксарах.

Трагедия произошла два года назад. Женщина обратилась в медцентр, расположенный в Московском районе, чтобы сделать ФГДС. Врач нарушил технику проведения эндоскопического обследования, повредив пациентке внутренний орган. Сотрудник клиники не оказал ей медицинскую помощь, по завершении процедуры отпустил домой.

«В результате осложнения, развившегося вследствие травмирования и несвоевременного оказания медпомощи, через несколько дней женщина скончалась в больнице», — сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Врач был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. В счет компенсации морального вреда с врача и частной медицинский клиники, где он работал, в солидарном порядке в пользу родственника погибшей взыскано два миллиона рублей.

Правда, сам осужденный вину не признал, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Но Верховный суд Чувашии оставил его без изменения.

Кстати, после возбуждения уголовного дела врач прекратил медицинскую практику в частной клинике. Прокуратура Московского района также обратилась в суд в интересах двух других близких родственников погибшей о взыскании с медицинской клиники компенсации причиненного морального вреда.