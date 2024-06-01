Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем молодежи

Уважаемые юноши и девушки!

Поздравляю вас с Днём молодёжи!

Молодёжь Чувашии – это около 300 тысяч молодых активных людей с разносторонними интересами, большими планами и стремлением к достижению целей.

Сейчас у вас замечательный период жизни – время неограниченных возможностей и открытий, новых событий и ярких впечатлений. Задача Правительства – создать условия для всесторонней самореализации каждого молодого человека в образовании, в профессиональной, творческой и общественной деятельности. Мы делаем всё возможное, чтобы молодёжь оставалась в Чувашии и связывала свои планы на счастливое будущее с родным краем.

Чувашская Республика находится в десятке лидеров в рейтинге реализации государственной молодежной политики в стране. В 2024 году 166 молодых семей Чувашии имеют возможность получить господдержку в приобретении или в строительстве жилья по программе «Молодая семья».

На счету нашей молодёжи немало успешных проектов, открытий в сфере науки, достижений в производстве, ярких спортивных побед. Особое уважение и внимание – молодым людям, которые отстаивают интересы Отечества в ходе специальной военной операции, волонтёрам, готовым прийти на помощь нуждающимся во внимании и заботе.

Молодёжь Чувашии уверенно смотрит вперед. Вы заряжаете нас своей энергией. Глядя в ваши горящие глаза, мы понимаем, что у нашей страны прекрасное будущее. Вместе с вами мы реализуем самые амбициозные планы и сделаем всё от нас зависящее, чтобы Чувашия всегда была местом, где хочется жить, мечтать и развиваться.

Счастья и успехов на вашем жизненном пути! С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев