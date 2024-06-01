Здоровье малышей в надежных руках

Медицинский технолог республиканского Президентского перинатального центра Наталья Вавилова заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2024 года. Эту хорошую новость сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Общий стаж работы Натальи Вавиловой в медицине составляет 18 лет. При ее непосредственном участии в клинико-диагностической лаборатории перинатального центра внедряются новые технологии. Одно из новшеств — включение анализа «Выявление недостаточности биотинидазы» в рамках расширенного неонатального скрининга. Данный процесс позволяет выявить у новорожденных наследственное заболевание.