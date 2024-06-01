В Чебоксарах появится новый туристический объект

Дом для всей страны

Меньше чем через полгода, ко Дню чувашской вышивки, 26 ноября, на Красной площади в Чебоксарах распахнет свои двери Музей Вышитой карты России. Накануне Дня республики в торжественной обстановке здесь заложили символический камень.

Вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым, председателем комитета Госдумы России Анатолием Аксаковым, участниками Чебоксарского экономического форума в церемонии принял участие заместитель председателя Промсвязьбанка Антон Дроздов. Будущий музей возведут на условиях государственно-частного партнерства.

Как напомнила гостям министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, Вышитую карту России создавали свыше 200 мастериц со всей страны и 12 июня 2022 года ее с почестями презентовали в Чебоксарах. Наполненное теплом рук и добротой сердец, чудесное полотно сразу же стало живым воплощением единства и культурного многообразия нашей страны. Увидеть Вышитую карту России стремятся все гости Чувашии, ее выставляли на Санкт-Петербургском экономическом форуме, а с ноября прошлого года она украшает выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Там, к слову, оригинал карты пробудет до завершения работы выставки, до 8 июля, а потом снова вернется в стены Чувашского национального музея.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Проектно-сметная документация на строительство музея уже прошла экспертизу. Это будет музей одного объекта — основным экспонатом станет сама Вышитая карта России. Кроме этого, у нас есть панно, различные интерактивные игры, сувенирная продукция, а также три цифровые версии Вышитой карты России. В марте по инициативе Администрации Президента во всех школах России прошел урок «Разговоры о важном», в его основе была Вышитая карта».

Как отметили на церемонии, очень важно, чтобы современные технологии позволили на века сохранить рукотворное произведение искусства в первозданном виде. Все это удастся поддерживать в собственном «доме» Вышитой карты России. Строительство объекта площадью около 250 кв. м должно начаться в ближайшее время, а завершиться по планам ко Дню чувашской вышивки. Здание будет представлять собой быстровозводимую модульную конструкцию и станет подразделением Чувашского национального музея.

«Уверены, благодаря тому, что нашим партнером выступает банк ПСБ, мы справимся с задачей», — выразил надежду Олег Николаев. Примечательно, но так совпало, что именно в Год культурного наследия народов России было суждено родиться Вышитой карте страны, а само полотно стало главным визуальным проектом года. «Для нас это честь, гордость. А то, что Вышитая карта начала сама жить, развиваться, обретать все новые смыслы, для нас — еще большее вдохновение», — поблагодарил Олег Николаев.

«Несомненно, музей даст новый импульс развитию культурных проектов, будет формировать трепетное отношение к культурным и духовным традициям, в том числе — среди подрастающего поколения. Благодарю руководство Промсвязьбанка за совместную работу. Выражаю уверенность, что все у нас получится. Приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект в намеченные сроки. Да будет так!» — напутствовал Глава Чувашии.

Значимость и знаковость нового объекта отметил и заместитель председателя Промсвязьбанка Антон Дроздов. «Мы рады, что музей будет создаваться при участии банка ПСБ, — сказал он. — Банк — приверженец развития проектов по истории и культуре. Мы считаем, что только так можно укрепить наше будущее. Это наш вклад в устойчивое развитие региона. Уникальный объект. С одной стороны, он отражает многообразие национальных, исторических и культурных традиций народов России, а с другой — символ сплоченности и единства нашей страны. Считаем, что музей станет центром культурного просвещения, точкой притяжения для тех, кто интересуется историей и культурой страны и Чувашии, и будет привлекать гостей не только России, но и всего мира. Благодарим руководство республики и гордимся, что наш финансовый вклад позволит реализовать этот проект».

А председатель комитета Госдумы России Анатолий Аксаков, припомнив переговоры Главы Чувашии с руководством банка по поводу финансирования планируемого музея, рассказал, как был удивлен, что в банке сразу же приняли решение о поддержке проекта. «Есть доверие к нашим властям, с ними можно и нужно работать», — подчеркнул он. А глядя на проект музея, высказал мнение, что с размером здания «поскромничали». Возможно, что-то добавится в ходе строительства… «Однозначно, Вышитая карта — гордость Чувашии, гордость России», — сказал Анатолий Аксаков. Он также пожелал как можно аккуратнее организовать стройку на Красной площади. В дни празднования 555-летия Чебоксар она станет главным местом действий.