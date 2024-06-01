Цивильские футболисты взяли три очка без особых проблем

В рамках первенства МФС «Приволжье» по футболу цивильскому «БоМиКу» было важно снова почувствовать вкус победы. Отличный шанс реабилитироваться подопечным Сергея Иванова представился в гостевой встрече с одним из аутсайдеров турнира командой «Университет» (Ульяновск).

Для успешной погони за лидерами окружного первенства цивиляне не могли себе позволить поражения от более слабого соперника. Однако футбол — игра непредсказуемая. Перед матчем из стана команды пришла важная новость — тренер голкиперов из Алжира Али Мессара покинул клуб для продолжения работы в другом коллективе.

Как оказалось, уход наставника вратарей не сильно повлиял на судьбу матча с ульяновским «Университетом». Со стартового свистка арбитра цивиляне абсолютно доминировали на футбольном поле, практически не позволяя сопернику создавать опасные моменты. Рано или поздно преимущество «БоМиКа» должно было трансформироваться в голы. Отрадно, что подо­печные Сергея Иванова смогли соорудить быстрый гол — Илья Попов отличился с пенальти. В дальнейшем игра не претерпела серьезных изменений. Цивиляне постоянно прессинговали, штурмовали оборону хозяев, а они смогли дотерпеть практически до конца тайма и тут… Снова нарушение в штрафной — Илья Попов оформил дубль с 11-метровой отметки.

В какой-то степени исход матча был уже предрешен, но игроки «БоМиКа» решили не останавливаться и два раза огорчили голкипера «Университета» Андрея Сейкина во второй половине поединка. Сначала Александр Смелов филигранно замкнул навес с фланга, а уже ближе к финальному свистку Евгений Панов установил окончательный счет 4:0 в пользу цивилян.