Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем республики

Дорогие жители Чувашии!

От всего сердца поздравляю с Днем Республики!

Это особенный день для всех, чья судьба связана с нашим родным краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок, ста тысяч слов. Сегодня мы прославляем нашу республику, ее историю, настоящее и будущее. Важно сохранять и развивать культурное наследие, язык, традиции и обычаи, которые делают Чувашию самобытной и уникальной.

Мы вправе гордиться, что наша республика все чаще звучит на всероссийском уровне. За последние годы мы совершили небывалый рывок в промышленности. Подтверждение тому почетное второе место по росту индекса промышленного производства в Российской Федерации. В ответ на санкции мы начали возрождать традиционное для нас и уникальное для России хмелеводство. «Зеленое золото» снова становится визитной карточкой Чувашии, у нас выращивают более 90% всего хмеля страны. Кроме того, мы являемся ведущими производителями лука-севка, а чувашский гибрид гусей занимает порядка 70% российского рынка.

Чуваши необыкновенно творческий народ, у нас зарождаются интересные идеи и проекты. Сегодня у многих Чувашия ассоциируется с Вышитой картой России. В Москве на ВДНХ ею любуются тысячи посетителей выставки-форума.

Главное богатство края — это жители республики. Мы гордимся нашими выдающимися земляками, которые прославили Чувашскую Республику в различных отраслях и сферах. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело — в укрепление и формирование динамично развивающегося региона.

Чувашский народ всегда славился работой на совесть и необыкновенной скромностью. Есть в республике хорошая традиция — трудовые династии, которые являются опорой и гордостью любого предприятия, отрасли, региона и в целом страны.

Правительство республики работает над реализацией программы социально-экономического развития Чувашии, в которой получит отражение перспективное развитие всех муниципальных округов, городов, сел и деревень. Создаем благоприятные условия, чтобы в регионе мог реализовать себя любой человек, независимо от вероисповедания и национальности.

Республикой взят курс на создание комфортных условий для жизни людей и развития бизнеса. Всегда в зоне особого внимания — вопросы поддержки предпринимательской инициативы, потому что малый бизнес является одной из составляющих фундамента экономического роста региона. Увеличивается инвестиционный потенциал. Вместе мы создаем комфортную среду, чтобы наш регион стал лучшим местом для жизни.

Республика привлекает внимание туристов, с каждым годом все больше людей хотят приехать и посмотреть наш регион. За последние 5 лет туристический поток вырос в 2,5 раза. Не случайно столицу Чувашии — Чебоксары все чаще называют «Жемчужиной Поволжья». Чувашский народ известен своим гостеприимством. Мы умеем и любим встречать гостей, которых ждем в августе на празднование 555-летия нашего прекрасного города. Неоценимый вклад вносят наши земляки в ходе выполнения задач специальной военной операции. Чувашские бойцы героически сражаются на полях боевых действий. В несколько смен работают республиканские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Нашим солдатам помогают благотворительные фонды, волонтеры и обычные люди.

Чувашия активно участвует в налаживании мирной жизни в новых регионах России, в том числе подшефном Бердянском округе, оказывая разностороннее содействие интеграционным процессам в культурное, идеологическое и образовательное пространство страны.

Дорогие земляки! Будем вместе смотреть вперед, стремиться к новым вершинам и трудиться над достижением общих целей на благо родной Чувашии. Пусть этот прекрасный праздник наполнит наши сердца радостью, пусть наша любимая республика процветает! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!

С праздником, Чувашия!

Олег Николаев,

Глава Чувашской Республики

С Днем Республики жителей Чувашии поздравил и Председатель Госсовета Леонид Черкесов.

«Это особенный день, объединяющий всех жителей и уроженцев Чувашии, любящих свою малую родину, — отметил он. — Чувашская Республика — земля талантливых, трудолюбивых и гостеприимных людей. Здесь в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, уважая и приумножая многовековую культуру и традиции… Наш совместный труд, ответственность и инициативность — залог достойного будущего республики».