Чувашский госуниверситет отправил на передовую гуманитарный груз

Добрым словом и нужным делом

Один за другим завязывали узелками зеленые лоскутки волонтеры-студенты. Еще пару дней назад они были учениками, а теперь уже и сами могут дать мастер-класс по плетению маскировочных сетей. «До отправки гуманитарного груза еще полчаса, так что успеем закончить!» — подбодрила молчаливых ребят, поглощенных работой, специалист управления молодежной политики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Мария Федорова. В умелых руках дело спорилось, и через несколько минут комуфляжное полотно было завершено. Добровольцы скатали его в рулон и вместе с остальными ценными вещами понесли к машине. Сначала груз отвезут в Москву, затем в составе большой колонны отправят в зону спецоперации…

Второй год Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова участвует в патриотической акции «Вузы для фронта!», запущенной Министерством науки и высшего образования России весной прошлого года. На сегодня к ней присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 образовательных организаций со всей страны. Волонтеры собирают и направляют в новые регионы и на передовую гуманитарную помощь, деньги на закупку военного снаряжения, мастерят своими руками полезные устройства для военнослужащих. С тех пор как стартовала акция, на фронт уже передано свыше 950 тонн ценных вещей.

«В этот раз менее чем за две недели нам удалось собрать около тонны гуманитарного груза», — рассказал ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. В основном это носки, средства личной гигиены, бутилированная вода, нескоропортящиеся продукты, спреи для защиты от комаров и клещей, бензопилы и «расходники» для них — масло, фильтры, стартеры и тому подобное. Словом, все то, что непременно пригодится в военно-полевых условиях.

Кроме того, в этом году вуз подготовил для отправки на передовую более 150 квадратных метров маскировочной сети. По словам ректора, осенью прошлого года ЧГУ запустил программу «Обучение служением». Суть ее в том, что наряду с изучением академических дисциплин студенты занимаются общественно-полезной работой. Так, этой весной первокурсники под руководством опытных волонтеров-наставников начали плести маскировочные сети. Для каждого факультета составлен свой график, но присоединиться к общему делу могут все желающие студенты и сотрудники. Конструкции для плетения установлены в главном и новом корпусах университета. Кстати, оборудование и все необходимые материалы приобретены при поддержке партнеров, с которыми вуз сотрудничает при подготовке кадров. Откликнулись друзья университета и на акцию «Вузы для фронта!».

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова: «Когда мы сообщили в наших соцсетях о сборе гуманитарного груза в рамках акции «Вузы для фронта!», не было дано никакой разнарядки, приказов, мы просто опубликовали список того, что нужно. Студенты, преподаватели, молодые ученые и заслуженные профессора, охрана, сотрудники технических служб и других подразделений стали нести консервы и сладости, средства гигиены и другие полезные вещи, которые пригодятся солдатам в быту. Одних носков было собрано 500 пар. Некоторые факультеты оперативно сложились деньгами и вместе приобрели то, что необходимо. Так, совершенно разные поколения объединились, чтобы помочь нашим бойцам. Это и есть проявление настоящего патриотизма и гражданского участия».

«Последние дни выдались у нас немного суматошными, но мы нисколько не устали, — на ходу рассказала студентка историко-географического факультета, волонтер Влада Смирнова, направляясь с очередной коробкой к машине с гуманитарным грузом. — После учебы мы с ребятами собирались в главном корпусе: одни шли плести сети, другие сортировали принесенные вещи, упаковывали, потом менялись». По словам Влады, студенты, как и школьники, тоже пишут письма поддержки и благодарности бойцам, складывают их в солдатские треугольники и отправляют вместе с посылками на фронт. В своих посланиях они делятся новостями, рассказывают о своих добрых начинаниях, интересуются, чем еще они могут поддержать защитников. «Очень надеемся, что наши бойцы скоро вернутся, мы будем ждать их и делать все, что в наших силах, чтобы помочь», — пообещала волонтер.

«Невозможно оставаться в стороне, когда многие знакомые, односельчане из моего родного Комсомольского округа сейчас участвуют в спецоперации. Раньше, когда ездил на выходные домой, ходил в свой клуб плести сети, теперь такая возможность появилась и в университете. Хотя бы так я могу принести пользу товарищам и близким, которые находятся на передовой», — признался студент факультета радиоэлектроники и автоматики Геннадий, неся на плече тюк камуфляжного полотна. Назвать свою фамилию парень скромно отказался.

Когда все коробки и рулоны с маскировочными сетями были аккуратно уложены и надежно закреплены, волонтеры собрались в тесный круг, дружно крикнули девиз: «Мы вместе!». И машина с «гостинцами» для участников СВО поехала в столицу. Централизованная отправка на фронт гуманитарного груза, собранного вузами страны, планируется в 20-х числах апреля.