Чувашский госуниверситет отправил на передовую гуманитарный груз

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Волонтеры ЧувГУ погрузили в машину около тонны гуманитарной помощи, 180 литров воды и несколько рулонов маскировочных сетей. Фото Максима Васильева

Добрым словом и нужным делом

Один за другим завязывали узелками зеленые лоскутки волонтеры-студенты. Еще пару дней назад они были учениками, а теперь уже и сами могут дать мастер-класс по плетению маскировочных сетей. «До отправки гуманитарного груза еще полчаса, так что успеем закончить!» — подбодрила молчаливых ребят, поглощенных работой, специалист управления молодежной политики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Мария Федорова. В умелых руках дело спорилось, и через несколько минут комуфляжное полотно было завершено. Добровольцы скатали его в рулон и вместе с остальными ценными вещами понесли к машине. Сначала груз отвезут в Москву, затем в составе большой колонны отправят в зону спецоперации…

Второй год Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова участвует в патриотической акции «Вузы для фронта!», запущенной Министерством науки и высшего образования России весной прошлого года. На сегодня к ней присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 образовательных организаций со всей страны. Волонтеры собирают и направляют в новые регионы и на передовую гуманитарную помощь, деньги на закупку военного снаряжения, мастерят своими руками полезные устройства для военнослужащих. С тех пор как стартовала акция, на фронт уже передано свыше 950 тонн ценных вещей.

Гуманитарный груз отправлен, но акция «Вузы для фронта!» продолжается. Волонтеры ЧГУ уже готовят новую партию маскировочных сетей. Фото Максима Васильева

«В этот раз менее чем за две недели нам удалось собрать около тонны гуманитарного груза», — рассказал ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. В основном это носки, средства личной гигиены, бутилированная вода, нескоропортящиеся продукты, спреи для защиты от комаров и клещей, бензопилы и «расходники» для них — масло, фильтры, стартеры и тому подобное. Словом, все то, что непременно пригодится в военно-полевых условиях.

Кроме того, в этом году вуз подготовил для отправки на передовую более 150 квадратных метров маскировочной сети. По словам ректора, осенью прошлого года ЧГУ запустил программу «Обучение служением». Суть ее в том, что наряду с изучением академических дисциплин студенты занимаются общественно-полезной работой. Так, этой весной первокурсники под руководством опытных волонтеров-наставников начали плести маскировочные сети. Для каждого факультета составлен свой график, но присоединиться к общему делу могут все желающие студенты и сотрудники. Конструкции для плетения установлены в главном и новом корпусах университета. Кстати, оборудование и все необходимые материалы приобретены при поддержке партнеров, с которыми вуз сотрудничает при подготовке кадров. Откликнулись друзья университета и на акцию «Вузы для фронта!».

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,
ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова:
«Когда мы сообщили в наших соцсетях о сборе гуманитарного груза в рамках акции «Вузы для фронта!», не было дано никакой разнарядки, приказов, мы просто опубликовали список того, что нужно. Студенты, преподаватели, молодые ученые и заслуженные профессора, охрана, сотрудники технических служб и других подразделений стали нести консервы и сладости, средства гигиены и другие полезные вещи, которые пригодятся солдатам в быту. Одних носков было собрано 500 пар. Некоторые факультеты оперативно сложились деньгами и вместе приобрели то, что необходимо. Так, совершенно разные поколения объединились, чтобы помочь нашим бойцам. Это и есть проявление настоящего патриотизма и гражданского участия».

«Последние дни выдались у нас немного суматошными, но мы нисколько не устали, — на ходу рассказала студентка историко-географического факультета, волонтер Влада Смирнова, направляясь с очередной коробкой к машине с гуманитарным грузом. — После учебы мы с ребятами собирались в главном корпусе: одни шли плести сети, другие сортировали принесенные вещи, упаковывали, потом менялись». По словам Влады, студенты, как и школьники, тоже пишут письма поддержки и благодарности бойцам, складывают их в солдатские треугольники и отправляют вместе с посылками на фронт. В своих посланиях они делятся новостями, рассказывают о своих добрых начинаниях, интересуются, чем еще они могут поддержать защитников. «Очень надеемся, что наши бойцы скоро вернутся, мы будем ждать их и делать все, что в наших силах, чтобы помочь», — пообещала волонтер.

«Невозможно оставаться в стороне, когда многие знакомые, односельчане из моего родного Комсомольского округа сейчас участвуют в спецоперации. Раньше, когда ездил на выходные домой, ходил в свой клуб плести сети, теперь такая возможность появилась и в университете. Хотя бы так я могу принести пользу товарищам и близким, которые находятся на передовой», — признался студент факультета радиоэлектроники и автоматики Геннадий, неся на плече тюк камуфляжного полотна. Назвать свою фамилию парень скромно отказался.

Когда все коробки и рулоны с маскировочными сетями были аккуратно уложены и надежно закреплены, волонтеры собрались в тесный круг, дружно крикнули девиз: «Мы вместе!». И машина с «гостинцами» для участников СВО поехала в столицу. Централизованная отправка на фронт гуманитарного груза, собранного вузами страны, планируется в 20-х числах апреля.

Опубликовано: 20:37 18 Апрель 2024 г.


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