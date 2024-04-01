Мастера из студотрядов

Изысканно оформить фруктовую тарелку, навести чистоту в номере, оценить здоровье коровы — эти и другие задания выполняли бойцы студенческих отрядов Чувашии на конкурсе профмастерства, который недавно завершился в республике. Навыки и умения студентов оценивали на площадках чебоксарских вузов и техникумов.

За звание лучших в своем деле боролись 44 бойца из медицинских, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных и строительных отрядов. Сначала конкурсанты проверили свои знания в теоретическом этапе, а потом показали мастерство в разных компетенциях на практике. Так, в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева вожатые решали педагогический кейс и разрабатывали интерактивную форму работы с детьми. В Чебоксарском экономико-технологическом колледже прошли испытания по компетенциям «Официант» и «Горничная». Сервисменам нужно было, например, определить названия барного стекла, а горничным — чистящие и моющие средства. В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства практические навыки оценивали у каменщиков, арматурщиков, мастеров и специалистов по охране. В учебном хозяйстве Чувашского государственного аграрного университета — у представителей сельхозотрядов. Завершил конкурс творческий этап — на сцене выступили 17 команд.

Как отметили бойцы отрядов, конкурс профмастерства дал им возможность узнать свои сильные и слабые стороны. Победители осенью отправятся в Уфу представлять республику на окружном конкурсе профмастерства среди студенческих отрядов.