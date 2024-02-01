Новые сорта «зеленого золота» из Чувашии включены в Госреестр

Разработки Центра компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» включены в Государственный реестр селекционных достижений. Речь идет о сортах «Сувар» и «Ароматный». Как сообщила пресс-служба Чувашского аграрного университета, хорошая новость пришла накануне Дня российской науки. Этому предшествовала многолетняя кропотливая работа исследователей аграрного вуза.

Во всех регионах страны есть специальные участки, на которых ведутся регулярные испытания новых сортов культурных растений. Результаты стараний селекционеров оценивает комиссия при Минсельхозе РФ, которая и выносит вердикт. Если выведенный сорт соответствует требованиям, то его включают в Госреестр и дают разрешение выращивать в конкретном регионе. Такую же сложную процедуру прошли «Сувар» и «Ароматный».