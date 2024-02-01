Чувашия преодолела досанкционный уровень во внешней торговле

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В сфере туризма в регионе занято порядка четырех тысяч человек, и цифра ежегодно растет. Об этом вчера на пресс-конференции заявил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

В 2024 году запланирована реализация семи инвестиционных проектов по созданию глэмпингов. Продолжит развиваться национальный туристический маршрут «Великий Волжский путь». «Сейчас собираем рабочую группу по продвижению этого первого для Чувашии турмаршрута со статусом «национальный». Рассматриваем вариант благоустройства экологических троп на территории республики в рамках «Великого Волжского пути», — сказал министр.

Дмитрий Краснов анонсировал регистрацию еще одного промышленного кластера. Речь идет о межрегиональном химическом кластере, в который входят предприятия из Иркутской и Омской областей, республик Башкортостан, Марий Эл и Чувашии. Отмечено, что за счет всех форм господдержки на развитие промышленного потенциала в прошлом году направлено 8 млрд рублей.

Успешно развивается экспортный потенциал республики. После спада в 2022 году внешняя торговля не только восстановилась, но и превысила показатели досанкционного периода. По предварительным данным, внешнеторговый оборот региона по итогам прошлого года составил свыше 715 млн долларов США. Республика активно экспортирует машиностроительную продукцию, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Подробности с пресс-конференции — в ближайшем номере «СЧ».

Опубликовано: 9 февраля 2024 г.


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