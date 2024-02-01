Из Чебоксар отправлен очередной гуманитарный груз в зону СВО

Помощь бойцам — в приоритете

Более двух тонн необходимых вещей собрали застройщик «Отделфинстрой», Народный фронт и предприятия республики. «Рации, хозяйственные и строительные товары, инструменты, автозапчасти и расходные материалы, дизельный генератор, ноутбук, принтер. А также маскировочные сети, походные коврики, сапоги утепленные, предметы личной гигиены, медикаменты, кондитерские изделия — всего более ста наименований», — рассказал директор ООО «СЗ «Отделфинстрой» Александр Черкунов.

К слову, это не первая «посылка» от «Отделфинстроя». В сентябре прошлого года вместе с Народным фронтом и республиканским Советом отцов компания также собрала и отправила гуманитарную помощь бойцам.

Ольга Кириллова