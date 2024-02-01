За 2023 год в Чувашии в бюджеты всех уровней поступило 101,4 млрд рублей налогов

В Чувашии в бюджеты всех уровней за 2023 год мобилизовано 101,4 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами, или 135,5% к 2022 году.

Поступления налоговых платежей обеспечены:

налогом на добавленную стоимость — на 38,8%;

налогом на доходы физических лиц — на 24,2%;

налогом на прибыль — на 19,2%;

налогами на имущество — на 5,6%;

акцизами — на 4%;

остальными налогами и сборами — на 8,2%.

В федеральный бюджет собрано 44,6 млрд рублей, или 155,5% к 2022 году. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость – на 88,2%.

В территориальный бюджет поступило 56,8 млрд рублей (56% от общего объема поступлений в бюджет), что на 23,1%, или на 10,7 млрд рублей больше, чем за 2022 год. В территориальном бюджете основную долю поступлений составляют НДФЛ — 42,5%, налог на прибыль — 30%, налоги на имущество — 10%, акцизы — 6,3%.

Поступления в бюджет Чувашской Республики составили 46,8 млрд рублей, что на 26%, или на 9,7 млрд рублей больше, чем за 2022 год.

Поступления в местные бюджеты составили около 10 млрд рублей, или 111,2% к уровню 2022 год.

Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации составило 42,6 млрд рублей, или 128,2% к 2022 году.