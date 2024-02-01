Старшее поколение подает пример

Зима в разгаре, до начала дачно-огородного сезона, так любимого пожилыми людьми, еще далеко. Но активные пенсионеры не сидят на месте. Так, в минувшие выходные два ветерана спорта из Чувашии приняли участие в 55-м марафоне «Дорога жизни». Традиционное массовое соревнование было посвящено 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Тысячи любителей спорта и здорового образа жизни из разных уголков страны вышли на три дистанции — 1 км, 5 км и 42 км. От нашей республики подали заявки Роза Алексеева и Николай Герасимов. Роза Васильевна пробежала 5 км, а Николай Николаевич преодолел полную дистанцию марафона. Также в «Дороге жизни» участвовали представители чувашской диаспоры, проживающие в Санкт-Петербурге.

В этом году марафон получил имя своего основателя — Григория Колгашкина, жителя блокадного Ленинграда, многократного чемпиона мира по легкой атлетике среди ветеранов, участника легендарного пробега Ленинград — Киев — Москва. Марафон впервые прошел без Григория Ивановича.