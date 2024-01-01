Стар и млад выйдут на старт

Поклонники спорта и здорового образа жизни разных поколений с нетерпением ожидают «Лыжню России» — самое массовое спортивное мероприятие в стране. В Чувашии по многолетней традиции центральный забег состоится на трассе спортшколы олимпийского резерва № 2 по улице Пристанционной в Чебоксарах.

Соревнования пройдут 10 февраля. Напомним, что подать заявки для участия в «Лыжне России» можно через портал «Госуслуги» — их будут принимать до 8 февраля. Для выхода на старт в день гонок при себе необходимо иметь медицинский допуск (справку), документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полисы обязательного медицинского страхования и страхования жизни от несчастных случаев, а детям — письменное согласие родителей или законного представителя.

Насыщенная соревновательная программа начнется со старта руководителей министерств и ведомств и глав администраций муниципалитетов Чувашии, депутатов Госсовета республики. Далее свои силы на снежной трассе испытают любители лыж в рамках массового забега. А уже после эстафету перехватят юноши и девушки 2006 года рождения и моложе на дистанции 5 км, а также мужчины и женщины 2005 года рождения и старше — на 10 км.

Пока идут последние приготовления к «Лыжне России», приверженцы здорового образа жизни не сидят на месте сложа руки, а активно готовятся к соревнованиям. Один из них — 78-летний ветеран спорта Геннадий Арсентьев, который становился чемпионом мира по лыжным гонкам среди любителей. С популярной зимней забавой Геннадий Арсентьевич познакомился еще в 1950-е годы, когда учился в школе. Мальчик очень хотел встать на лыжи, но спортивного снаряжения не было. Тогда отец смастерил для него деревянные лыжи из подручных материалов. Ветеран вспоминает то далекое время с теплотой. Сегодня Арсентьев продолжает вести активный образ жизни — бодрый пенсионер шесть раз в неделю выходит кататься на лыжах в рощу Гузовского. При этом Геннадий Арсентьевич всегда откликнется на помощь людям, желающим приобщиться к лыжному спорту. «Я подсказываю детям, взрослым, своим ровесникам, как правильно кататься, держать палки. Также даю советы, какую мазь выбрать, на что обратить внимание при подготовке лыж для катания», — рассказал Геннадий Арсентьев корреспонденту «СЧ».

Конечно, ветеран спорта планирует выступить на предстоящей «Лыжне России». «У меня душа радуется, когда я участвую в таких массовых соревнованиях. Вижу, как много людей занимается лыжами — от маленьких детишек до ветеранов. Я хочу и дальше быть частью «Лыжни России», чтобы ощущать атмосферу спортивного праздника», — поделился эмоциями Геннадий Арсентьев.

Кстати

Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».