Вероника Чумикова одолела всех соперниц

И на «классика» нашла управу

В минувшие выходные в Красноярске завершились международные соревнования «Кубок Ивана Ярыгина». Лучшие борцы-вольники Чувашии усиленно готовились к статусному турниру, в котором приняли участие спортсмены из 24 стран.

Нашу республику представляли шесть борцов — Ольга Рехметуллова (вес до 50 кг), Анастасия Яндушкина (вес до 55 кг), Вероника Чумикова (вес до 57 кг), Анастасия Яковлева (вес до 59 кг), Еремей Сергеев (вес до 92 кг) и Сергей Козырев (вес до 97 кг).

Стоит отметить, в условиях жесткой конкуренции на красноярских коврах блеснула Вероника Чумикова. По итогам захватывающих схваток наша землячка завоевала золотую награду в весовой категории до 57 кг. В интервью на сайте Федерации спортивной борьбы России Вероника рассказала о перипетиях сражений и оценила уровень конкурентов.

«Соперницы были достойные. В первом поединке боролась с монголкой, которую совсем не знала. И сразу же проиграла первый период 6:0. Во втором периоде взяла за голову и сделала мой излюбленный прием, и так получилось, что у нее вылетела ключица. Это было совершенно непреднамеренно, — подчеркнула чемпионка турнира. — Потом боролась с Мариной Симонян. С ней-то мы уже много раз встречались, и бороться сложнее, хотя и знаешь, чего от нее ожидать. Я справилась. В финале встречалась с еще одной монгольской соперницей. Я воспользовалась советом подруги по команде Насти Яковлевой, которая сказала мне, что соперница — «классик» и руки ей лишний раз лучше не давать. Я прислушалась и сделала как надо».

В тему После победы на «Кубке Ивана Ярыгина» Вероника Чумикова отправилась на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату Европы в Румынии (12-18 февраля). К слову, пока окончательный состав сборной России на турнир не объявлен.

Другие представительницы прекрасного пола, выступившие за Чувашию, остановились на стадии 1/8 финала.

В свою очередь, у мужчин в весе до 92 кг дебютировал во взрослых международных соревнованиях Еремей Сергеев. Перспективному борцу удалось пройти квалификацию — Еремей выиграл у представителя Казахстана Ескали Даулетказы со счетом 10:0. Однако в 1/8 финала наш земляк не справился с россиянином Ньургуном Сергином. На аналогичной стадии турнира остановился один из лидеров сборной Чувашии, участник Олимпиады в Токио Сергей Козырев в весе до 97 кг, уступивший белорусу Александру Гуштыну.

Итоги «Кубка Ивана Ярыгина» в беседе с корреспондентом «СЧ» подвел главный тренер сборных команд Чувашии по спортивной борьбе Арсен Келехсаев. «Если говорить о выступлении Сергея Козырева, то в период проведения турнира (конец января) ежегодно Сергей никак не может выйти на оптимальный пик формы. Возможно, сказывается временная акклиматизация, — обратил внимание Арсен Келехсаев. — Если сравнивать с прошлогодним «Кубком Ивана Ярыгина», то сейчас выступили даже чуть лучше. Тогда была серебряная медаль Анастасии Яковлевой, а сейчас «золото» в копилку Чувашии принесла Вероника Чумикова. Для борцов продолжается сезон — в конце апреля мы планируем выступить на чемпионате России. Сейчас будем активно готовиться».