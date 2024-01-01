Победная поступь Ланы продолжается

Не прошло и двух суток с золотой медали Ланы Прусаковой на первом этапе Кубка России по фристайлу, как представительница Чувашии повторила достижение на втором этапе, который также состоялся в городе Миасс (Челябинская область).

Расклады перед началом соревнований в дисциплине «слоупстайл» выглядели непредсказуемо. Конечно, Лана одержала победу на первом этапе, но с минимальным преимуществом над принципиальными соперницами, испытывавшими огромное желание сместить нашу землячку с вершины пьедестала почета.

Квалификация для спортсменки из Чувашии прошла гладко — Лана в первой попытке набрала 80 баллов и уже не переживала за место в финальной восьмерке. В свою очередь, в битве за награды, когда соревнования стартуют фактически с нуля, Лана Прусакова заставила понервничать своих болельщиков. Ведь первая ее попытка (8,5 балла) оказалась неудачной. Однако проявив незаурядную силу воли и характер, представительница Чувашии в заключительной попытке набрала 80,75 балла и опередила ближайшую конкурентку Ксению Орлову (Краснодарский край) на полтора очка. Замкнула пьедестал почета спортсменка из республики Башкортостан Снежана Прайс.

Стоит отметить, что Лану Прусакову с отличным достижением поздравил Глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

В мужской части соревнований выступал перспективный спортсмен из Чувашии Дмитрий Салмин. Но как на первом этапе, так и сейчас, юному дарованию не удалось преодолеть квалификационный барьер.