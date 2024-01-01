В 2023 году почти 6 тысяч семей в Чувашии направили материнский капитал на покупку жилья

Региональное Отделение Социального фонда России перечислило 3,4 млрд рублей.

Покупка жилья — один из наиболее популярных способов применения маткапитала. Средства на улучшение жилищных условий могут быть использованы, когда ребенку исполнится три года. Исключения составляют погашение ипотеки, а также первый взнос по кредиту и займу на покупку или строительство жилого помещения. В этом случае расходовать средства можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии также сообщает, что с 1 января 2024 года семьи могут осуществить за счет средств маткапитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена для улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Дом блокированной застройки — это строение, расположенное в ряд, разделяется боковыми стенами. Каждый жилой блок имеет отдельный выход и разных собственников. Раньше за счет маткапитала реконструировать можно было только дом, который полностью находился в собственности у членов семьи обладателя сертификата.

Специалисты ведомства напоминают, что с 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,4%, его размер составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появится еще один ребенок.