ООО «Строймеханика» попало в реестр недобросовестных подрядчиков

Чувашское Управление Федеральной антимонопольной службы России включило ООО «Строймеханика» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организация не выполнила в срок работы по устройству покрытий в четырех школах Чебоксар. В результате заказчики решили отказаться от услуг фирмы.

По словам заместителя руководителя управления — начальника отдела контроля закупок Наталии Винокуровой, существенное нарушение условий контракта является основанием для включения строительной компании в реестр недобросовестных подрядчиков на два года.