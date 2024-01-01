ООО «Строймеханика» попало в реестр недобросовестных подрядчиков

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашское Управление Федеральной антимонопольной службы России включило ООО «Строймеханика» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организация не выполнила в срок работы по устройству покрытий в четырех школах Чебоксар. В результате заказчики решили отказаться от услуг фирмы.

По словам заместителя руководителя управления — начальника отдела контроля закупок Наталии Винокуровой, существенное нарушение условий контракта является основанием для включения строительной компании в реестр недобросовестных подрядчиков на два года.

Опубликовано: 26 января 2024 г.


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