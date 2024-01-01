Костюмы вне времени и моды

В Татарстане открылась выставка из собрания Чувашского национального музея «Народ в серебряном одеянии»

С уникальной экспозицией могут познакомиться посетители Елабужского государственного музея-заповедника. Выставка состоит более чем из 140 предметов. Здесь представлены народные костюмы чувашей XVIII-XXI веков с многочисленными вышитыми деталями, скатерти, набедренные украшения, фартуки, рубахи, платки, масмак и кеске, а также шейное украшение и головные уборы. Знакомит выставка и с современными вариантами дизайна традиционного костюма, созданными мастерами, художниками, исследователями народного искусства и творчества.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор музея-заповедника Гульзада Руденко, заместитель главы Елабужского муниципального района Роман Исланов, главный хранитель Чувашского национального музея Оксана Меженькова и заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова. В своей приветственной речи Гульзада Руденко выразила искреннюю благодарность чувашским коллегам за подарок, который позволит многим елабужанам и гостям разных народностей более глубоко окунуться в историю этнографии чувашей, своими глазами увидеть шикарные работы чувашских вышивальщиц.

Заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова провела первую экскурсию по выставке. Она рассказала, чем отличается чувашская вышивка от других, как по элементам одежды и головным уборам расшифровать социальный, географический, гендерный, семейный и экономический статус чуваша, как отличить замужнюю чувашку от незамужней, определить количество детей и так далее. Экспозицию дополняют старинные черно-белые фотографии с изображением людей в национальной одежде того времени и изделия современных авторов.

Выставка в Елабужском государственном музее-заповеднике будет работать до 18 марта.