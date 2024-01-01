ДЭГ: тренировка — одно, голосование — другое

Что такое ДЭГ, с помощью которого избиратели смогут проголосовать в марте на президентских выборах, жители республики в принципе уже знают. В сентябре прошлого года многие из них использовали систему дистанционного электронного голосования на дополнительных и повторных выборах, прошедших в девяти округах Чувашии, а чуть позже, в ноябре — участвовали в Общероссийской тренировке системы ДЭГ.

Тем не менее вопросы по ДЭГ у читателей «СЧ» еще есть. На них ответили в Избиркоме Чувашии.

— В прошлом году я зарегистрировалась на «Госуслугах» и участвовала в тренировке ДЭГ. Надо ли мне снова подавать заявление, чтобы дистанционно проголосовать на выборах Президента?

— Общероссийская тренировка ДЭГ, состоявшаяся в ноябре 2023 года — это отдельное мероприятие, которое проводилось в целях тестирования системы дистанционного электронного голосования, проверки ее «на прочность» и безопасность.

Если на выборах Президента Российской Федерации вы желаете принять участие в голосовании дистанционно, то вам необходимо подать соответствующее заявление на портале госуслуг в период с 29 января по 11 марта, а затем уже в один из дней голосования проголосовать на портале ДЭГ.

Обращаем внимание, что проголосовать дистанционно можно лишь при наличии учтенного заявления. На портале госуслуг приходят уведомления (учтено заявление или не учтено).

— Если человек подаст на «Госуслугах» заявление на участие в ДЭГ, а потом передумает и решит по старинке проголосовать на участке, сможет ли он это сделать?

— При наличии учтенного заявления на участие в ДЭГ избиратель может отозвать ранее поданное заявление в срок не позднее 11 марта. Сделать это можно также на портале госуслуг.

В случае если у избирателя есть учтенное заявление на участие в ДЭГ и он передумал — хочет проголосовать на своем избирательном участке, но при этом он не успел отозвать свое заявление в установленные сроки, то он сможет воспользоваться только дистанционной формой голосования, и если избиратель придет на избирательный участок, члены комиссии не выдадут ему бюллетень.

— Я подавал заявление на участие в тренировке ДЭГ, но саму тренировку не прошел — мое заявление почему-то не учли. Значит, теперь я не смогу участвовать в электронном голосовании на президентских выборах?

— В дистанционном электронном голосовании могут принять участие жители Чувашии, достигшие 18 лет на день голосования и имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Однако важно, чтобы данные избирателя, указанные на портале госуслуг, были сопоставлены с Регистром избирателей. Проверка сопоставленности данных происходит в тот момент, когда вы отправляете заявление на участие в ДЭГ.

Если в ходе общероссийской тренировки ваше заявление было учтено, то это означает, что данные вашей учетной записи на портале госуслуг и данные, содержащиеся в Регистре избирателей, на момент подачи заявления были сопоставлены. Если оно не было учтено, то важно понять, почему: меняли паспорт, регистрацию, изменилась фамилия, номер телефона и т.д. Для этого и проводилась тренировка ДЭГ, чтобы найти причины и устранить их.

Обращаем внимание, что всю информацию, которая размещена в вашем личном кабинете на портале госуслуг, вы должны обновлять самостоятельно и вовремя. Портал не обновляет ваши данные. И если вы этого не сделаете заранее, то при подаче заявления на участие в ДЭГ могут возникнуть проблемы.

— Если я подам заявление на участие в ДЭГ, а в дни голосования по техническим причинам дистанционно проголосовать не смогу, можно ли будет это сделать на избирательном участке?

— В случае, если избиратель — участник ДЭГ в дни голосования столкнулся с техническими проблемами и не может проголосовать со своего устройства, он сможет попробовать проголосовать с другого устройства. Для начала можно воспользоваться помощью родных, друзей, соседей.

Также главами администраций муниципальных и городских округов будут определены места, куда избирателю можно будет прийти и воспользоваться компьютером, чтобы проголосовать. При этом избирателю важно помнить свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг. Список мест будет размещен на сайте Избиркома Чувашии.