Планерка Главы: рекордный бюджет, суровая зима, эффективность «Чувашупрдора»

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 19 января на территории Чувашии действует режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписан Главой республики Олегом Николаевым. Как преодолеваются возникшие катаклизмы — об этом шел разговор на еженедельном правительственном совещании.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципальных администраций, прежде всего Чебоксар и Новочебоксарска, следует эффективнее решать вопросы, связанные с очисткой территорий от снега, особенно дворов. В кратчайшее время должна быть задействована вся дорожная и коммунальная инфраструктура. Необходимо предусмотреть меры на случай повторения подобных ситуаций.

Это только в известной песне снегопад — лирика. А в реальности он вместе с аномальными морозами и метелями стал проблемой, для решения которой потребовались огромные усилия. По данным председателя ГКЧС Чувашии Сергея Павлова, в январе в республике было получено 12 предупреждений о погодной опасности. С 16 числа обстановка обострилась — к 21 января было зарегистрировано 121 аварийное отключение на объектах жизнеобеспечения. В том числе воды — 14, тепла — 13, большей частью в Чебоксарах. Также было 92 отключения электроэнергии. Все аварии устранены в нормативные сроки. На контроле на 21 января оставалось отключение воды в Комсомольском округе.

Наиболее серьезной оказалась авария на электросетях — в зону отключения попали 8 муниципальных округов с 5 тыс. жилых домов. В ликвидации последствий участвовали 19 бригад из более полусотни специалистов. К полуночи 18 января все восстановительные работы были завершены. Непогода не унималась и 20 января — в поселке Лесной Шумерлинского округа из-за налипания снега на проводах произошло аварийное отключение электричества, которое быстро было восстановлено. Метели создали заторы на автомагистралях М-7 и М-12 и других дорогах. Пришлось вводить ограничение движения пассажирских автобусов. Вступили в дело пункты обогрева и питания для застрявших на дорогах водителей и их пассажиров.

Борьба с непогодой нынче выдалась действительно тяжелой и длительной, отметил Олег Николаев, выразив благодарность всем участникам противостояния. Пик пройден, но предстоит еще немало дорабатывать, в частности во дворах. Надо строже контролировать работу управляющих компаний. И в первую очередь местные администрации не должны расслабляться — быстро реагировать на заторы. Да и от самих жителей многое зависит в таких ситуациях.

ПОРУЧЕНИЕ.

Особое внимание уделить своевременности заключения государственных контрактов распорядителями бюджетных средств, не только федеральных, но и республиканских, и муниципальных. На нарушения в этой сфере будет жесткая реакция.

О предварительных итогах социально-экономического развития республики за январь — декабрь 2023 года доложил и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Бельцов. Положительная динамика наблюдается по всем основным направлениям. Промышленное производство выросло на 26,9% к уровню 2022 года, в том числе обрабатывающие производства — на 31%. Особенно заметно растут объемы выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий — в два и более раза. Объемы продукции АПК увеличились на 1,1%. Выросло производство молока, мяса, но снизилось производство яиц. На 28% выросли объемы строительных работ. Инфляция в республике за 2023 год составила 7,3% — ниже среднероссийской.

Отмечается также хорошая динамика предпринимательства. Действуют 100,5 тыс. субъектов бизнеса — на 26% выше уровня 2022 года. Опережающими темпами в сравнении со среднероссийскими растет зарплата.

Цифра 106,5 млрд рублей составили доходы консолидированного бюджета Чувашии, 106,4 млрд — расходы

Консолидированный бюджет Чувашии за 2023 год впервые преодолел планку 100 млрд рублей, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Доходы составили 106,5 млрд рублей, расходы — 106,4 млрд. В допандемийном 2019 году расходы достигали только 62 млрд рублей. Расходная часть республиканского бюджета в 2023 году составила 95 млрд рублей против 55,2 млрд в том же 2019-м.

Доходы консолидированного бюджета за 2023 год увеличились на 13%. Достаточно хорошо росли собственные поступления — на 22,7%. Их доля в бюджете выросла до 63,6% против 58,8% в 2019 году. Значительная часть поступлений — от налога на прибыль за счет хорошей динамики экономики, прежде всего промышленных предприятий, подчеркнул министр. Увеличились поступления и от НДФЛ на основе роста зарплаты.

Существенный прирост доходов бюджета позволил увеличить финансирование социальной сферы. Общий объем средств по разделу «Национальная экономика» составил 20,5 млрд рублей. Госдолг региона за год вырос на 6,7 млрд рублей до 17,3 млрд рублей. Он сформирован исключительно за счет привлечения бюджетных кредитов и государственных гарантий.

Глава республики отметил, что год завершен достаточно хорошо, с устойчивым ростом. При этом заострил внимание на необходимости должной работы по контрактации закупок. Эта сфера и далее будет подвергаться жесткому мониторингу.

ПОРУЧЕНИЕ.

Для наращивания возможностей в дорожной деятельности региона следует более эффективно использовать мощности и ресурсы республиканского предприятия «Чувашупрдор».

Об освоении средств Дорожного фонда республики доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров. Общий объем финансирования дорожных работ в 2023 году составил 9,8 млрд рублей, из которых 8,8 млрд — средства Дорожного фонда. Кассовое исполнение составило 99%. На плановый ремонт дорог ушло более 7 млрд. Всего отремонтировано 500 км магистралей.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» общий объем финансирования превысил 4 млрд рублей. Целевые показатели достигнуты в полном объеме. Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, выросла до 47%.

Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов рассказал об итогах исполнения переданных Российской Федерацией полномочий Чувашской Республике в области охраны, воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, в 2023 году.