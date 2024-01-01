Салютуем тебе, Ленинград

Патриотический концерт под таким названием состоится 25 января в зале Чувашской государственной филармонии. Программу, посвященную 80-летию со дня полного освобождения города на Неве от фашистской блокады, представит Чувашская академическая симфоническая капелла.

«Смуглянка» и «Ехал я из Берлина», «На солнечной поляночке» и «Жди меня», «Такая нам судьба дана» и другие песни военных лет — это целый пласт отечественной культуры. Каждое произведение проникнуто атмосферой щемящих, отдающих порохом и махоркой дней, когда бригады советских артистов выезжали на фронт и выступали перед нашими бойцами. В раскаленном воздухе стоял терпкий запах пыли и гари, сценой служили грузовики с откидными бортами или палубы броненосцев. Но, несмотря на трудности, были и энергия, и бодрость духа, и положительный настрой, ведь ничто так не окрыляет, не исцеляет и не объединяет, как искусство.

Одним из самых пронзительных номеров программы, подготовленной под руководством дирижеров Мориса и Натальи Яклашкиных, станет фрагмент Симфонии № 7, написанной Дмитрием Шостаковичем в тяжелых условиях блокады и потому нареченной «Ленинградская». Ни осада, ни голод, ни гудение вражеских самолетов, без конца круживших над северной столицей, не могли помешать ее первому исполнению.

Единственным коллективом, не прекращавшим свою творческую деятельность в блокадное время, был Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета. Истощенные артисты получали по 150 граммов хлеба в сутки, буквально валились с ног, но все равно приходили на репетиции, дабы люди могли слышать музыку и хотя бы на миг забыть об ужасах войны. Недаром основная тональность симфонии — до мажор, самая чистая и светлая, без черных клавиш в звукоряде. Этим композитор хотел вселить в сердца соотечественников веру в счастливое завтра и сказать, что все будет хорошо.

МОРИС ЯКЛАШКИН,

народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Чувашской академической симфонической капеллы: «Испытания, выпавшие на долю нашего народа, укрепляли дух нации. И это отразилось в отечественной культуре и искусстве. Произведения военных лет продолжают поддерживать историческую память. Всегда будем помнить о нравственном подвиге, мужестве, стойкости и достоинстве. Обо всех, кто прокладывал Дорогу жизни, защищал Ленинград и восстанавливал его, чтобы жизнь продолжалась».

Мария Евсеева