Главная роль Елены Лимаренко

Не каждый человек решится назвать себя абсолютно счастливым, особенно в творческой среде, где успех зависит не только от таланта, но и от мнения окружающих. Впрочем, в адрес заслуженного работника культуры Чувашии, руководителя музыкального лектория Чувашской государственной филармонии Елены Лимаренко всегда звучат самые громкие аплодисменты. И неважно, кто она в этот вечер — ведущая, сценарист или режиссер программы.

Хотя основная сфера любой концертной организации — вокально-инструментальное исполнительство, Елена Владимировна старается выйти за рамки стандартов и показать, как нота отражается в слове, а оно — в интонации голоса или артистическом жесте. Яркий пример такого взаимодействия — придуманный ею проект «Литературно-музыкальная гостиная», где со сцены звучат не только романсы и песни, но также поэзия и проза, воспоминания и биографические факты.

Сама Елена Владимировна тоже никогда не замыкалась на чем-то одном, воспринимая искусство целиком, как единый мир, необъятный, бескрайний, неделимый. Вела актерское мастерство, режиссуру и сценическую речь в Чувашском культпросветучилище и в детских театральных кружках, завоевывая призовые места в смотрах художественной самодеятельности в Москве и Санкт-Петербурге. Работала в методкабинете Минкультуры Чувашии, играла Снегурочку и бралась за руководство ДК имени Я. Ухсая, где выпустила свой дипломный спектакль «Прошлым летом в Чулимске». Сценическое оформление создал народный художник Чувашии Владимир Шведов, многие роли исполняли актеры Русского драмтеатра.

Пять лет в Московском институте культуры промелькнули незаметно. Кстати, Лена так понравилась приемной комиссии, что была освобождена от экзаменов по общеобразовательным предметам и зачислена сразу после сдачи специальных дисциплин. Курс набирал Юрий Поличинецкий — маститый режиссер, стремившийся не просто дать своим воспитанникам профессиональную базу, но и привить актерскую этику, расширить кругозор, разжечь интерес к творчеству.

В качестве поощрения за хорошую учебу студенты получали контрамарки, и Лена пересмотрела почти весь репертуар «Ленкома», Театра имени Моссовета и других. Видела на сцене Инну Чурикову, Николая Караченцова, Леонида Броневого и первые постановки начинающего тогда режиссера Романа Виктюка, в которых участвовали ее однокурсники. А однажды «подкараулила» на служебном входе в театр Олега Янковского и попросила провести на спектакль. Тот оценил смелость молодой обаятельной особы и сказал: «Ну что ж, пойдемте!»

Не прошли даром занятия по драматургии у Виктора Розова и опыт работы в Новомосковском драматическом театре, куда Лену взяли еще до поступления в вуз. «Я с малолетства горела сценой, писала пьесы, мня себя драматургом и исполняя все роли одновременно, — смеется Елена Владимировна. — Родители даже помогли мне соорудить домашний театр, куда прибегала вся дворовая ребятня. Поэтому когда почувствовала запах настоящих кулис, была согласна на любую должность. Трудилась костюмером, постижером, реквизитором, вникая в театральную кухню». И вот однажды ее вызвали к режиссеру. Оказалось, что одна из актрис заболела. А поскольку девушка знала наизусть все женские роли, то уже вечером играла в спектакле.

Судьба Елены Лимаренко похожа на приключенческий роман, полный крутых виражей. Папа прошел Великую Отечественную войну и служил кадровым военным, так что они с мамой и братом много колесили по стране. Дед со стороны отца был лесничим Шумерлинского района, и со временем семья обосновалась в Шумерле, где девочка делала первые шаги в народном театре ДК «Восход».

С большой теплотой она вспоминает свой родной город Каган, расположенный неподалеку от популярного узбекского курорта Бухары, и туркменский город Кушка, известный как самая южная точка СССР. Жара царила такая, что стоило ступить на землю босыми ногами, мгновенно сгорали пятки, а в песке можно было варить яйца. Жили в юрте, спали на курпаче (напольном среднеазиатском матрасе), и чтобы внутрь не заползали змеи, мама обкладывала его тряпками. Именно там, в краю абрикосовых плантаций и арыков (каналов с холодной водой для полива растений), Елена Владимировна получила ту заветную прививку солнцем, которая по сей день помогает ей идти по жизни с улыбкой. Да и привычка сидеть по-узбекски, скрестив ноги, осталась у нее до сих пор.

Пять фактов о Елене Лимаренко:

1. Покорять столицу она отправилась втайне от родителей, бросив физико-математический факультет Чувашского госуниверситета. Поначалу приходилось ночевать на вокзале, но желание попасть на подготовительные курсы Московского института культуры взяло верх.

2. В первый класс она пошла в немецком городе Цайц. Папа целыми днями пропадал на полигоне, а когда давали выходной, семья выбиралась в Лейпциг или Геру. Всего девочка сменила шесть школ и везде училась на отлично. Побеждала на олимпиадах по математике и конкурсах чтецов, занималась в драматических кружках и осваивала балет, рисование, гитару, аккордеон и фортепиано. А в шумерлинской школе № 2, где ее прочили на место директора, была секретарем комсомольской организации.

3. Ее с детства окружали таланты. Мама пела в военном хоре, музицировала на фортепиано и гитаре. Бабушка играла в театре при господском дворе и великолепно владела словом, так что даже была направлена ходоком к известному революционеру Михаилу Калинину. А однажды ей выпала честь встречать с караваем царя Николая II, последнего из рода Романовых.

4. Она находится в постоянном поиске себя. По ночам пишет стихи, а в 1993 году окончила факультет управления производством и персоналом Санкт-Петербургского технического университета.

5. Одно из ее увлечений — экстрасенсорика и гипноз. Эти навыки очень помогают в работе со зрителем, когда нужно быстро захватить внимание и войти в образ. Долгое время она сотрудничала с известным в Чувашии психотерапевтом Петром Измайловым, участвовала в магических шоу и сеансах по оздоровлению.