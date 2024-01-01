Полпред Игорь Комаров позитивно оценил достижения Чувашии

«Важно не снижать темпы работы»

На региональных органах власти лежит ответственность за социальное самочувствие граждан и сохранение стабильности в обществе. В приоритете должны быть реализация нацпроектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным, улучшение инвестиционного климата, поддержка участников спецоперации и их близких, рынок труда, переселение людей из аварийного жилья, помощь многодетным семьям и старшему поколению.

Такие акценты расставил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, побывавший на днях в столице Чувашии с рабочим визитом. В Доме правительства республики он провел совещание по общественно-политическому развитию региона.

Вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым полпред обсудил готовность республики к проведению выборов Президента России, которые состоятся в марте этого года. По его словам, необходима четкая организация, чтобы все прошло открыто и честно.

«Важно обеспечить безопасность всем участникам избирательного процесса. Успех зависит от общей системной, слаженной и скоординированной работы избиркома республики, территориальных комиссий, правоохранительных органов и общественных наблюдателей. Надо помнить о широком информировании граждан о выборах, о получении обратной связи. Например, люди должны знать, что для реализации своих конституционных прав в полном объеме им будут доступны все формы волеизъявления», — обратил внимание Игорь Комаров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ✅ Всего в Чувашии, по данным на 1 января 2024 года, около 910 тыс. избирателей. ✅ По словам Главы республики Олега Николаева, в регионе доступны все формы голосования: отдать свой голос за того или иного кандидата можно как на избирательном участке, так и удаленно — через систему дистанционного электронного голосования. ✅ В организации и проведении выборов будут задействованы 28 территориальных и более тысячи участковых избирательных комиссий.

Глава Чувашии сообщил, что для обеспечения гласности и прозрачности избирательных процедур в дни голосования в республике организуют видеонаблюдение на избирательных участках. В Центре общественного наблюдения любой желающий в онлайн-режиме сможет наблюдать за выборами. Актуальные данные со всех избирательных участков планируется транслировать на специальных экранах. По словам Олега Николаева, уже возобновил работу Штаб общественного наблюдения. В его состав вошли члены Общественной палаты, экспертного клуба республики, представители Чувашского отделения Ассоциации юристов России, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и корпуса «За чистые выборы».

Спокойная и позитивная жизнь в регионе во многом зависит от того, как себя чувствуют граждане, ощущают ли они заботу государства. В зоне особого внимания сейчас — участники спецоперации и их семьи, отметили на совещании. К слову, Чувашия предоставляет своим защитникам Отечества и их близким 26 мер поддержки. Каждый участник СВО получает единовременную выплату после заключения контракта в размере 150 тыс. рублей. Востребованы и другие виды помощи. Для членов семей военнослужащих бесплатно проводятся консультации психолога, предоставляется горячее питание для школьников, не нужно оплачивать и посещение детьми садиков, кружков и секций. Учащиеся общеобразовательных учреждений каждый месяц получают стипендию Главы республики.

О том, как нашим бойцам и их родным помогают в разрешении проблемных жизненных ситуаций, рассказала руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Чувашии Елена Зайцева. Рассмотрено уже более 6200 обращений, сообщила она. А скоро на базе фонда планируется открыть для родственников бойцов СВО школу ухода за тяжелобольными участниками спецоперации.

На сохранение общественной стабильности, безусловно, должна работать и экономика региона, обозначил на совещании Олег Николаев. И доложил об итогах развития Чувашии за минувший год. В частности, отмечены опережающие темпы роста индекса промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, строительства и ввода жилья. Доходная часть республиканского бюджета увеличилась более чем на 13,5%.

Игорь Комаров положительно оценил достигнутые результаты. И подчеркнул, что важно не снижать темпы работы, поскольку 2024 год для регионов России, в том числе и Приволжского округа, является ответственным.