Директору предприятия «Сеспель» присуждена премия Правительства России

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сварку оценили на высоком уровне

Генеральному директору ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимиру Бакшаеву присуждена премия Правительства России в области науки и техники.

Бакшаев стал соискателем этой награды за создание новых технологий и оборудования сварки изделий гражданского и специального назначения. Речь идет в первую очередь о технологии сварки трением-перемешиванием, которая широко используется для реализации проектов в самых разных отраслях.

Например, с ее помощью специалисты предприятия осуществили контрольную сборку первой четверти пролетного строения «вечного» алюминиевого моста через реку Линду в Нижегородской области — уникального сооружения в России и Европе. Этот сварочный комплекс также применяется для сварки конструкций ракеты-носителя «Союз-5». Солидную нишу на рынке занимает и другая продукция предприятия, сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии.

Опубликовано: 19 января 2024 г.


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