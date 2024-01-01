В Чувашии количество заключенных договоров долевого участия увеличилось на 52%

Новостройки пользуются спросом

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов в 2023 году в Чувашии увеличилось на 52%.

Росреестр Чувашии сообщает о 8048 договорах (2022 год — 5283, 2021-й — 6925). «Заметный скачок произошел в августе и сентябре. Тогда количество поступивших договоров долевого строительства выросло почти в два раза, и этот рост практически сохранился до конца года. Многие опасались, что повышение ключевой ставки обрушит рынок недвижимости, особенно пострадает долевое строительство, но прогнозы не сбылись. Посмотрим, что будет в 2024 году», — поделилась заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Из восьми тысяч зарегистрированных договоров свыше шести тысяч были использованы с привлечением кредитных средств. Более 66% договоров долевого строительства поступило в электронном виде.

Росреестр Чувашии рекомендует всем застройщикам в 2024 году переходить на безбумажный документооборот и подавать договоры на регистрацию исключительно в электронном виде, а не в МФЦ. Это значительно сократит сроки регистрации и сделает процесс получения госуслуги более комфортным.