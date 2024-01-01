В Республиканскую клиническую больницу поступил новый компьютерный томограф

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ежегодно в отделении лучевой диагностики выполняют около 50 тысяч исследований, свыше двух тысяч из них приходятся на сосуды и головной мозг. Большинство из охваченных этими процедурами — пациенты Регионального сосудистого центра и круглосуточного стационара. Новый компьютерный томограф, поступивший в рамках национального проекта «Здравоохранение»,  позволит усилить работу амбулаторного звена — широкий спектр обследований получат и приходящие пациенты.

Как рассказал заведующий отделением, врач-рентгенолог Сергей Иванов, лучевая диагностика,
в том числе компьютерная томография, дает много важной информации о состоянии здоровья пациента. Это позволяет врачам раньше выявлять недуги и своевременно назначать эффективное лечение.

Опубликовано: 18 января 2024 г.


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