В Республиканскую клиническую больницу поступил новый компьютерный томограф

Ежегодно в отделении лучевой диагностики выполняют около 50 тысяч исследований, свыше двух тысяч из них приходятся на сосуды и головной мозг. Большинство из охваченных этими процедурами — пациенты Регионального сосудистого центра и круглосуточного стационара. Новый компьютерный томограф, поступивший в рамках национального проекта «Здравоохранение», позволит усилить работу амбулаторного звена — широкий спектр обследований получат и приходящие пациенты.

Как рассказал заведующий отделением, врач-рентгенолог Сергей Иванов, лучевая диагностика,

в том числе компьютерная томография, дает много важной информации о состоянии здоровья пациента. Это позволяет врачам раньше выявлять недуги и своевременно назначать эффективное лечение.