Дни российской экономики стартовали на Международной выставке-форуме «Россия»

Первым отраслевым стал День финансов. В рамках деловой программы состоялось совещание с представителями субъектов РФ по вопросу реализации мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Участие в нем принял председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В рамках совещания также состоялось награждение наиболее активных регионов, проводивших премию «Финансовый престиж». В числе награжденных — Чувашская Республика. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ, «Финансовый престиж» — первая и пока единственная в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок Экспертного совета.
Опубликовано: 18 января 2024 г.
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