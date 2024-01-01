Сумма заемного финансирования бизнеса Чувашии в 2023 году достигла рекордной отметки в 5,1 млрд рублей

Это стало возможно в том числе благодаря поддержке со стороны Гарантийного фонда, общий размер которой составил 1,7 млрд рублей.

Как сообщают в пресс-службе Минэкономразвития, заемные средства были направлены на развитие производства, сельского хозяйства, строительства, сферы услуг и других видов деятельности. По словам руководителя фонда Ольги Ланцовой, за год показатели привлеченного финансирования выросли более чем на 0,8 млрд рублей. А количество поручительств, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, составило 412 — на 10% больше, чем в 2022 году.