Комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита поступила в Чебоксары

Об этом сообщили в Городской детской клинической больнице.

Корь напомнила о себе в прошлом году — 60 случаев заболевания по республике. В декабре в соцсетях стали активно обсуждать нехватку трехкомпонентной вакцины — об этом говорилось даже на прямой линии Президента страны 14 декабря. Тогда Глава государства назвал сложившуюся ситуацию «техническим сбоем».

В Минздраве Чувашии отметили, что дефицита регион не испытывает. Однокомпонентная вакцина от кори есть в достаточном количестве. Теперь можно сделать и комбинированную, сразу от трех болезней. В Городской детской клинической больнице прививают всех детей, вне зависимости от территориального прикрепления — в дни приема процедурного кабинета с 8 до 13 часов.