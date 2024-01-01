Комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита поступила в Чебоксары

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщили в Городской детской клинической больнице.
Корь напомнила о себе в прошлом году — 60 случаев заболевания по республике. В декабре в соцсетях стали активно обсуждать нехватку трехкомпонентной вакцины — об этом говорилось даже на прямой линии Президента страны 14 декабря. Тогда Глава государства назвал сложившуюся ситуацию «техническим сбоем».
В Минздраве Чувашии отметили, что дефицита регион не испытывает. Однокомпонентная вакцина от кори есть в достаточном количестве. Теперь можно сделать и комбинированную, сразу от трех болезней. В Городской детской клинической больнице прививают всех детей, вне зависимости от территориального прикрепления — в дни приема процедурного кабинета с 8 до 13 часов.

Опубликовано: 16 января 2024 г.


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