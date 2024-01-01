Владельцы домов, столкнувшихся в январе с разморозкой систем отопления, подают заявления в «Росгосстрах»

Компания приступила к урегулированию страховых случаев клиентов компании, в домах которых из-за сильных морозов начала января произошла разморозка системы отопления. Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, заявления об имущественном ущербе стали поступать еще в новогодние каникулы. В числе первых обратились страхователи из Нижегородской, Вологодской Саратовской и Рязанской областей, Мордовии, Татарстана и Подмосковья. Во всех случаях описываемая ими картина схожа: из-за низких температур происходила разморозка системы отопления, разрыв котла, труб и радиаторов, залив помещений.

Новогодние коммунальные «катаклизмы», когда из-за аварий в котельных и отключения электроподстанций без тепла оставались многоквартирные дома и целые микрорайоны, вызвали большой резонанс, к решению проблем замерзающих жителей подключились власти страны. Но при этом последствия таких аварий для жилых помещений в многоквартирных домах не столь плачевны, как для частных домостроений. В многоэтажках чаще всего жители сталкиваются с заметным похолоданием в квартирах, реже в процессе устранения неисправностей происходит залив квартир жидкостями из подъездов и технических помещений, вследствие чего страдает внутренняя отделка. В частных же домах перебои с электроснабжением приводят к более серьезному ущербу — повреждению отопительных систем и разрывам элементов системы водоснабжения. По оценке экспертов, при температуре воздуха ниже -20°С для полной разморозки строения достаточно 3-8 часов — в зависимости от конструкции системы и степени утепления дома. И справляться с последствиями этого собственникам домов приходится самостоятельно.