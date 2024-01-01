Чувашпотребсоюз — в числе лучших в России

Во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных потребсоюзов за третий квартал 2023 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место в России за развитие розничной торговли, а также первое место по Приволжскому федеральному округу.

Итоги соревнования утверждены постановлением Центросоюза России. Оно проводится ежеквартально и позволяет выявить лидеров потребительской кооперации страны по отдельным отраслям и номинациям. Чувашпотребсоюз вот уже много лет является одним из лидеров Центросоюза Российской Федерации по развитию ведущих направлений деятельности, развитию материально-технической базы, реализации инвестиционных проектов.

Надежда Антонова