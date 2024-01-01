«Каникулы» от выплат по потребительским кредитам составят до полгода

Изменения в законах в 2024 году коснутся и финансовой сферы. Банки и микрофинансовые организации уже с 1 января при кредитовании граждан обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов.

С начала года также начнут действовать новые ограничения Центрального банка России. Так, допустимая доля потребительских кредитов, которые банки смогут предоставлять клиентам с высокой долговой нагрузкой (от 50 до 80%), будет снижена с текущих 30 до 25% от квартального объема выдач. Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращается с 20 до 10% выдач.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», с 1 января начал действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам. Изменения касаются кредитных договоров, заключенных до 1 января 2024 года. За «каникулами» можно будет обратиться при трудных жизненных ситуациях: это снижение среднемесячного дохода за последние два месяца более чем на 30% по сравнению с доходом за предыдущий год.

При этом продолжительность льготного периода по кредиту — максимум полгода. Плюс действует правило «один договор — одни «каникулы». После их окончания погашать долг нужно будет на прежних условиях договора, а также заплатить проценты, начисленные во время «каникул». Срок возврата продлевается на тот период, в который действовали «каникулы». Для их оформления будет учитываться размер кредита. Для автомобильных — 1,6 млн рублей, для потребительских — 450 тысяч рублей.

С февраля также ужесточат контроль и за тем, как банки и МФО взыскивают долги с физлиц. Полномочия по контролю получила Федеральная служба судебных приставов. Кредитные и микрофинансовые организации должны будут вести и хранить в течение трех лет аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками, а перед началом взаимодействия с должником уведомить ФССП, сообщает РБК.