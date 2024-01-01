Экспозиция Чувашии в десятке лучших в стране

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ экспозиция Чувашии продолжает оставаться одной из самых популярных у посетителей. А на прошлой неделе стенд республики вошел в десятку лучших во всех 11 номинациях, причем в восьми из них Чувашия держится в первой пятерке. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Так, самую высокую, третью, строчку рейтинга, республика занимает в номинации «Сохранение традиций». Также регион считают привлекательным для детей (4-я строчка) и здесь предлагают лучший виртуальный тур (4-я строчка). Кроме того, республику высоко оценивают в номинациях «Лучшая из лучших», «Самая познавательная», «С заботой о природе» и «Лучший интерактив» (везде — 5-я строчка). Олег Николаев напомнил, что проголосовать за регион можно на сайте выставки. Выставка-форум будет работать до 12 апреля.