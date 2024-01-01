В Чебоксарах и Алатыре прошли Рождественские балы в традициях XIX века

От вальса до мазурки

В столице республики великолепное торжество впервые за столетие состоялось в старинном особняке купца Ф.П. Ефремова. Для начала сотрудники художественного музея провели экскурсию, рассказали гостям об истории дома и картинах Айвазовского, Крамского, Куинджи, Левитана, Серова, Кустодиева, Врубеля, сообщили в Минкультуры Чувашии.

После познавательной части в стенах особняка заиграла музыка. В программу бала вошли популярные танцы второй половины XIX века: вальс, кадриль, полька, мазурка. На празднике выступали танцоры из Чебоксар, Новочебоксарска, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Кирова, а также посетители музея. Представительницы прекрасного пола тщательно подготовились к выступлению. «Девочки даже платья шили сами. Такие искусницы», — рассказала гостья бала Любовь Чопенко.

В аналогичной стилистике прошел Рождественский бал в Алатыре, который был организован в зале дворянских событий Музея русской провинции, открывшегося накануне 2024 года в рамках нацпроекта «Культура». Красивые пары танцевали вальс-гавот, падеграс, польку-марш, а освоить ритмичные движения участникам помогла хореограф Ирина Шипачева, которая и является инициатором мероприятия.

Также перед гостями выступил ансамбль бального танца «Диалог», а популярные артисты исполнили произведения Александра Даргомыжского и Сергея Рахманинова. В Алатыре бал проводится уже более 10 лет при поддержке Алатырской епархии и епископа Алатырского и Порецкого Феодора.