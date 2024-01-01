В Чувашии расследуют случай наезда на школьницу

Как сообщает информагентство Чувашинформ, несчастный случай произошел 7 января около 19.00 часов возле дома 35 на Парковой улице в Новочебоксарске. По информации МВД Чувашии, 13-летняя девочка госпитализирована с травмой головы.

Известно, что 56-летний водитель автомобиля «Датсун» совершил наезд на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего ее отбросило на стоявшую рядом «Ладу Калина».

Оба водителя были освидетельствованы и оказались трезвыми. Ведется проверка по факту ДТП.